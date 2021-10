La Dérive et, au milieu, des employés…

On saura cette semaine si la faillite de la librairie hutoise est prononcée. En attendant, les employés ne savent pas ce qu’ils vont devenir.

Les employés de la librairie La Dérive sont perdus. Pas consultés, pas entendus. «On n’a pas d’infos concernant la suite et on ne sait pas quoi dire aux clients», déplore une employée.

Fin de semaine, le tribunal de Commerce devrait se prononcer quant à la faillite (ou pas) de l’institution hutoise. Mais ça fait des mois, que c’est la débandade. En particulier pour le personnel, qui trinque, qui n’est plus payé et qui ne sait (toujours) pas à quelle sauce il va être mangé. Un crowdfunding a bien été lancé par la gérante de La Dérive et ses deux mandataires mais sans que les quatre employés y aient été associés. Ils ne savent donc pas où cette tentative de la dernière chance en est, s’il y a eu de nombreux donateurs et si la somme éventuellement récoltée pourrait encore permettre de sauver et la librairie et leurs emplois. «Le salaire de septembre n’a pas été payé et on nous a déjà dit que celui d’octobre ne le serait pas non plus, poursuit l’employée. J’ai juste eu une semaine de chômage économique en septembre, j’ai même dû être aidée par le CPAS.»

