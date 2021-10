Vandenbroucke veut supprimer totalement le régime favorable aux sportifs

Le ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke veut une refonte complète du régime de sécurité sociale favorable aux sportifs professionnels.

Un premier jet de son plan circule en ce moment dans les cercles gouvernementaux, écrivent mercredi Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg. Les plus bas revenus recevraient une sorte de bonus en retour, mais les plus hauts revenus paieraient le plein montant.

Le gouvernement fédéral a décidé mi-octobre, dans le cadre des négociations budgétaires, de s’attaquer au régime de sécurité sociale favorable aux sportifs professionnels - en pratique principalement aux footballeurs. Une recette de 43 millions d’euros a été inscrite dans les tableaux budgétaires pour 2022, soit bien moins que les 200 millions d’euros évoqués dans un premier temps. Mais les plans du ministre Vandenbroucke (Vooruit) vont plus loin.

Pour les footballeurs qui gagnent des millions chaque année, l’ensemble du système serait remanié. Un «sportbonus» serait par contre prévu pour les plus bas revenus. Les seuils salariaux n’ont pas encore été déterminés. Dans tous les cas, le gouvernement doit encore donner son feu vert. Au cabinet Vandenbroucke, on précise que le projet de loi est loin d’être ficelé. Des consultations suivront bientôt avec les différentes fédérations sportives.