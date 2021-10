Koh-Lanta: trois éliminés, TF1 appelle au calme après les messages haineux reçus par les candidats

«Koh-Lanta» a encore réservé son lot de stratégies et de performances de haut vol ce mardi. TF1

Le neuvième épisode de «Koh-Lanta: la légende» a été diffusé ce mardi soir sur TF1. On vous résume tout.

1. Namadia rejoint le jury final

Toujours abasourdi par son élimination lors du dernier conseil, Namadia décide de se donner une seconde chance en empruntant le sentier qui le mènera vers l’île des bannis. Il y retrouve son amie Coumba, qui aurait préféré voir débarquer Alexandra ou Alix.

Lors du duel dans l’arène, les deux aventuriers doivent réaliser une vague avec plusieurs morceaux de bois et c’est Coumba qui en sort victorieuse, éliminant ainsi définitivement Namadia. Il rejoint donc Clémentine à la résidence du jury final.

#KohLanta

"Si toi tu vas au bout, c'est comme si j’avais été au bout avec toi"

Ah… F*utu poussière dans l'œil !😭 pic.twitter.com/XN2IBXFNkI — Koh-Lanta La Légende (@KohLantaTF1) October 26, 2021

2. Sam impressionne mais 17e victoire pour Teheiura

Sur le camp de la tribu blanche, c’est bientôt l’heure de l’épreuve de confort. Les aventuriers reçoivent des arcs et des flèches afin de s’entraîner pour l’épreuve du lendemain, qui est donc celle du tir à l’arc. Impressionnant de maîtrise comme lors de sa précédente aventure, Sam se retrouve en finale face à son idole Teheiura. C’est finalement ce dernier qui remporte le confort et une 17e victoire individuelle, à deux longueurs du record absolu détenu par Claude.

Par sportivité, le Tahitien décide de partager la récompense avec Sam. Et les deux hommes ont droit à un confort de choix: un véritable festin de nourriture, une séance de cinéma revenant sur leurs plus grands exploits dans Koh-Lanta, un coup de fil aux proches et une bonne nuit sur un matelas.

#KohLanta

On a tous un pote qui fait ce genre de blague. 😂?? pic.twitter.com/XXKeuavZzS — Koh-Lanta La Légende (@KohLantaTF1) October 26, 2021

3. Alexandra éliminée sur-le-champ, Clémence lors du conseil

Dès leur retour, une terrible épreuve d’immunité les attend. Et pour cause, si le vainqueur est immunisé, le dernier est instantanément éliminé. Le but du jeu est de confectionner une perche afin de récupérer trois anneaux situés à bonne distance. À ce petit jeu, c’est le revenant Ugo qui se montre le plus fort, tandis qu’Alexandra est éliminée.

Lors du conseil, les votes se concentrent sur Alix et Clémence, mais c’est finalement cette dernière qui est éliminée. Alors, choisira-t-elle de retrouver l’île des bannis ou rejoindra-t-elle le jury final? Réponse mardi prochain...

4. Un appel au calme de la production qui divise

Cible de nombreuses insultes et de menaces sur les réseaux sociaux à l’instar de plusieurs autres compagnons d’aventure, Coumba a annoncé avoir porté plainte. Suite à cela, TF1 a voulu apaiser les choses en diffusant un appel au calme sur les réseaux sociaux.

«Depuis plusieurs semaines, les aventuriers de Koh-Lanta sont régulièrement attaqués sur les réseaux sociaux. Nous tenions à rappeler que l’émission reste un jeu et que les insultes, menaces et messages haineux à l’égard des candidats n’ont pas lieu d’être. Si Koh-Lanta est une émission que nous aimons tous commenter, il est important de le faire dans la bienveillance et le respect d’autrui», peut-on lire sur Twitter.

Si Koh-Lanta est une émission que nous aimons tous commenter, il est important de le faire dans la bienveillance et le respect d’autrui.

Bonne émission — TF1 (@TF1) October 26, 2021

Un appel à la bienveillance pas vraiment entendu par les internautes... ni par certains candidats. Et pour cause, Coumba et Jade ont notamment été épinglées pour avoir repartagé des critiques à l’encontre d’autres candidats sur leurs réseaux sociaux.

Coumba et Jade qui partage des critiques physiques envers Alix et Alexandra sur leur story mais après ça va venir parler d’harcèlement Hypocrisie👏🏾#KohLanta pic.twitter.com/vPfAgNVRch — black Queen👸🏾 (@Africanqueenny) October 20, 2021

D’autres internautes ont également dénoncé l’hypocrisie de la chaîne, qui «attise les braises» par son montage «à la Secret Story.»

Par contre diffuser le passage ou Jade se prêt de dire qu'Alexandra est une sorcière ce n'est pas attiser la haine de votre côté ? — Valerie.V (@Valloche) October 26, 2021