Covid: «Les personnes vulnérables vont devoir limiter les contacts privés»

Selon le commissaire corona Pedro Facon, il faudra également limiter les contacts dans la sphère privée pour réduire la vague de l’épidémie de Covid-19.

C’est certainement le cas pour les personnes âgées et autres personnes vulnérables, a-t-il affirmé mercredi au micro de Radio 1.

Le comité de concertation a décidé mardi soir de renforcer les mesures visant à ralentir la propagation du Covid-19, en élargissant notamment l’obligation du port du masque et l’usage du Covid Safe Ticket (pass sanitaire) sur l’ensemble du territoire belge.

Pour Pedro Facon, les choses devront aussi changer dans la sphère privée. «Je veux être clair là-dessus: il faut aussi limiter un peu plus nos contacts dans notre vie privée, notamment pour les personnes vulnérables et les personnes âgées», a-t-il déclaré dans l’émission ‘De Ochtend». «En outre, il est important de se réunir autant que possible à l’extérieur et d’assurer une bonne ventilation dans les espaces intérieurs. Si cela n’est pas possible, les masques buccaux et la distanciation sont importants».

Pedro Facon estime également que des mesures supplémentaires sont nécessaires dans le domaine de l’enseignement. Passer à une obligation de port du masque pour certains groupes «ne devrait pas être tabou», a-t-il déclaré. De plus, il reste encore du travail à faire au niveau de la ventilation et de la qualité de l’air.