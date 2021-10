Saelemaekers et l’AC Milan reprennent la tête de la Serie A face à Dennis Praet

L’AC Milan d’Alexis Saelemaekers est toujours invaincu en Serie A après sa victoire 1-0 contre le Torino pour le compte de la dixième journée de championnat. Le but salvateur des Milanais a été inscrit pas Olivier Giroud au quart d’heure de jeu.

Cette rencontre opposait deux anciens du Sporting d’Anderlecht. Alexis Saelemaekers a disputé l’intégralité de la rencontre, alors que Dennis Praet est monté au jeu à la 54e minute. La quatrième but en Seria A d’Olivier Giroud a suffi aux bonheurs des ‘Rossoneri’ qui comptabilisent neuf victoires et un partage en dix rencontres.

Un peu plus tôt dans la soirée, le promu Venise s’est incliné 1-2 sur sa pelouse contre Salernitana, lanterne rouge avant le début de la rencontre. Daan Heymans a entamé la rencontre sur le banc avant d’entrer au jeu à la 56e minute, alors que le score était encore de 1-0 pour les locaux.

Dans le même temps, la Genoa, sans Zinho Vanheusden, blessé, est allée partager l’enjeu 1-1 sur le terrain de Spezia.

Au classement, l’AC Milan prend provisoirement seul la tête avec 28 points, soit trois longueurs d’avance sur Dries Mertens et Naples. De son côté, le Torino reste bloqué à la 12e place avec onze unités. Venise reste coincée à la 16e place avec huit unités, avec un point d’avance sur la Genoa et Salernitana, qui a cédé sa dernière place à Cagliari.

En Espagne, l’Espanyol de Barcelone et Landry Dimata accueillaient les Basques de l’Athletic Bilbao dans le cadre de la 11e journée de Liga. Les deux équipes se sont quittées dos à dos sur le score de 1-1. L’attaquant est rentré au jeu à la 68e minute, alors que le score était déjà acquis.

Avec ce partage, les Catalans occupent la dixième place avec 14 unités.

Du côté de l’Angleterre, on disputait les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Arsenal s’est qualifié pour le tour suivant grâce à sa victoire 2-0 aux dépens de Leeds United. Présent sur le banc, Albert Sambi Lokonga est entré au jeu à 20 minutes du terme. De son côté, Chelsea, sans Romelu Lukaku, toujours blessé, a eu besoin des tirs au but pour se défaire de Southampton alors que le score était de 1-1 à l’issue du temps réglementaire (4-3 aux tirs au but).