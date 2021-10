Farid répond à votre question météo pour ce mardi 26 octobre: pourra-t-on bientôt profiter de la neige?

La question du jour à Farid est celle de Benoît, de Flémalle. «Bonjour Farid, j’ai entendu que la neige pourrait revenir bientôt sur le pays, tu penses qu’on pourra en profiter bientôt?». Farid lui répond et donne ses prévisions pour le reste du pays.

Alors pour l’instant, nous baignons dans de l’air assez doux qui toute fin de semaine sera remplacé par de l’air plus frais d’origine maritime polaire au contact de plusieurs zones de pluie. Malheureusement, la masse d’air (maritime polaire) sera encore beaucoup trop douce pour espérer de la neige en plaine même si de mercredi à samedi prochain, quelques flocons ne seront pas exclus sur les sommets de notre pays avec un peu de chance.

Pour les amoureux d’or blanc, Il va encore falloir patienter pour la quasi-entièreté du pays mais nous ne sommes que fin octobre et les premiers flocons en plaine arrivent souvent fin novembre voire début décembre.

Et ailleurs sur le pays?

Ce mercredi en matinée, on aura donc pas mal de masses nuageuses mais déjà quelques éclaircies qui perceront le long de la frontière française et le Hainaut jusque les Brabants et Namur. Temps plus gris sur le sud, surtout au sud du relief ardennais et sur le littoral mais petit à petit, le ciel va s’ouvrir presque partout et nous retrouverons des conditions plus ensoleillées en fin de matinée, voire en début d’après-midi.

En cours d’après-midi il faudra donc peut-être avoir un peu plus de patience sur l’extrême sud tandis qu’ailleurs il fera donc assez beau. Températures maximales contrastées de 11°C sous les nuages à 15-16°C en plaine et même 13-14°C sur les sommets grâce à une masse d’air douce en altitude. Vent de sud faible à modéré et le soir, un ciel qui se dégage partout!

Pour jeudi, plein soleil et températures très douces de 16 à 18°C en plaine avant le retour de faibles pluies vendredi soir.