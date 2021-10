Carlo Ancelotti au sujet d’Eden Hazard: «En ce moment, l’entraîneur préfère d’autres joueurs»

Eden Hazard est resté sur le banc du Real Madrid durant tout le Clasico dimanche à Barcelone (victoire 1-2).

En ce moment, l’entraîneur préfère d’autres joueurs», a résumé Carlo Ancelotti, l’entraîneur madrilène, mardi, en conférence de presse, à la veille de la réception d’Osasuna en Liga.

«Hazard a absolument tout», a expliqué Ancelotti, cité par les médias espagnols. «Il doit s’accrocher. En ce moment il ne joue pas, mais il a toutes les caractéristiques d’un joueur du Real Madrid: qualité, motivation. Il doit s’accrocher car ce qu’il se passe, c’est qu’en ce moment l’entraîneur préfère d’autres joueurs.»

«Hazard est arrivé plus tard. Il a eu beaucoup de blessures et petit à petit, il revient à son meilleur niveau», a poursuivi Ancelotti. «Je suis sûr que cette saison, il reviendra à son meilleur niveau et qu’il jouera plus qu’il ne le fait actuellement.»

Cette saison, Hazard a disputé sept rencontres de Liga et une de Ligue des Champions. Sa dernière titularisation remonte au 28 septembre contre le Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions (défaite 1-2).