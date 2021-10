Les nouveaux OGM avancent masqués

Pas d’étiquetage, pas d’analyse des risques et un quasi-monopole

Si l’Europe n’a jamais réellement vécu sous l’ère des cultures OGM, c’est à la directive européenne 2001/18 qu’elle le doit. Les 5 ou 6 multinationales concernées (BASF, Bayer, Syngenta…) veulent passer sous son radar, parce qu’elle ne serait plus adaptée aux nouveaux OGM.

«Mais avec une déréglementation, il n’y aurait plus d’analyse de risques pour la santé et l’environnement avant autorisation, ni d’exigence de traçabilité et d’étiquetage. Le consommateur ne pourrait plus choisir ses aliments en connaissance de cause, la liberté de l’agriculteur serait un peu plus entravée encore et cela causerait des risques inacceptables pour l’environnement et la santé», développe Nature & Progrès.

La dérégulation entraînerait aussi une concentration plus importante du secteur «semences et pesticides». « On est déjà dans une situation de quasi-monopole. Les intérêts économiques sont majeurs », confirme Nina Holland (Corporate Europe Observatory), qui analyse la stratégie des entreprises pour rallier à leur cause la Commission européenne et les États. Et les objectifs européens de réduire de 50% l’usage des pesticides d’ici à 2030 «représenteraient une grande perte pour ces firmes.»