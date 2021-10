Secteur pharmaceutique: la Belgique veut rester dans le peloton de tête

«Apprenez l’anglais, intéressez-vous aux technologies»

Cultiver un écosystème favorable aux entreprises actives dans les biotechs est une nécessité, assure Hugues Bultot. BELGA

Avec son associé José Castillo, le Carolo Hugues Bultot a fondé plusieurs sociétés spécialisées dans les biotechs en Wallonie, dont Univercells, actives dans la production de vaccins.

Cette initiative qui vise à conserver une position dominante dans le secteur biopharma est-elle indispensable aujourd’hui?

Dans le cadre de projets à long terme, il faut à un moment pouvoir se féliciter, mais aussi se projeter dans l’avenir. Des menaces existent, comme l’a dit Alexander De Croo. Elles rendent la prise de conscience et un petit coup de fouet utiles.

La Belgique bénéficie-t-elle vraiment d’une position de leader?

Oui, vraiment. Quand on est capable d’attirer des investisseurs comme nous le faisons, vous pouvez flatter votre ego et vous dire que c’est parce que vous êtes le meilleur. La réalité, c’est que ça s’explique parce que vous êtes soutenu par un écosystème, des réussites passées, des gens inspirants. Avec mon associé, nous qui sommes actifs en Wallonie, on a quand même créé deux sociétés phares: Univercells et Masthercell. Sans l’héritage des vingt premières années de la biotech, on n’y serait jamais arrivés.

Selon vous, quelles actions mettre en place aujourd’hui pour conserver ce leadership?

Je lancerais un appel à la population wallonne: apprenez l’anglais, intéressez-vous aux technologies. Je ne crois pas à une Wallonie qui renaisse de ses cendres. Je pense qu’on va devoir se faire revasculariser par une immigration positive, par des gens qu’on attire dans le cadre de la biotech. Ils viennent travailler dans le Brabant wallon, à Charleroi, etc. Ils viennent redonner de l’espoir. Venant de Charleroi, je connais le choc lié à la désindustrialisation. Mais c’est grâce à cet espoir qu’on peut avoir de beaux jours devant nous.

Avec de vraies opportunités à saisir, donc?

Voilà. Je ne fais ni racisme anti-wallon, ni favoritisme wallon. On engage simplement les meilleurs. Évidemment, ce sont des opportunités pour la Wallonie. Il faut aussi réfléchir aux conséquences indirectes: restaurants, boulangeries, bâtiment et tout un renouveau économique. Il y a de la richesse en Brabant wallon, avec GSK et UCB par exemple. Quand vous êtes à Nivelles et que vous vous dirigez vers Pont-à-Celles, d’un coup, il n’y a plus rien. Mon rêve serait une reconnexion entre la richesse du Brabant wallon et Charleroi. Là, c’est le Carolo qui parle, mais je souhaite bien sûr la même chose à Liège.