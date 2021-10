Sacs mélangés dans les camions Hygea? «L’exception, pas la règle»

Très rarement, le tri n’est pas respecté lors de la collecte. Hygea explique pourquoi ce n’est pas dans son intérêt.

Des collecteurs d’Hygea qui envoient valser indistinctement sacs blancs et bleus dans le camion poubelle? Vous avez peut-être déjà été témoins de la scène. Souvent, un regard plus affuté vers le véhicule révèle en réalité deux compartiments, preuve que les collecteurs ne jettent pas les sacs à l’emporte-pièce. Mais il peut y avoir de rares exceptions.

C’était le cas à Mons hier soir manifestement. Un riverain s’est étonné sur les réseaux sociaux de voir les poubelles mélangées, sans grand souci du tri des déchets. Ce n’est évidemment pas la règle, nous explique-t-on du côté d’Hygea. «Mais ça peut arriver exceptionnellement. Et ce ne sont pas les collecteurs qui prennent la décision, ça doit être validé par la hiérarchie», nous confie la porte-parole d’Hygea. « Ça peut arriver par exemple s’il y a eu du retard dans la collecte et qu’il y a une demande pour nettoyer la rue le plus rapidement possible. Mais c’est très rare.»

D’ailleurs, l’intercommunale n’a aucun intérêt à procéder de la sorte, bien au contraire. «Au-delà de l’aspect environnemental, il y a des enjeux financiers», poursuit la porte-parole. «Les ordures ménagères sont incinérées par Ipalle. On paie pour ce traitement et on paie une taxe à la Région wallonne. De l’autre côté, il y a des déchets qui valent de l’argent. Avec les organiques par exemple, qui sont collectés dans les sacs verts, nous pouvons faire de la biométhanisation. Nous payons un sous-traitant pour cette opération, mais c’est un coût qui est rentabilisé. La collecte des PMC, des cartons et des verres est en partie financée par Fost Plus, le responsable du recyclage de ces déchets en Wallonie. Nous avons des accords et des comptes à rendre, certaines quantités de déchets doivent être collectées. Tout est réglementé, on ne peut pas faire ce qu’on veut.»

Pour ceux qui pourraient donc douter de l’utilité de trier ces déchets, qu’ils se rassurent, ils ne font pas d’efforts pour rien. Le tri reste bien la règle au sein d’Hygea et il est renforcé par la collecte sélective qui s’étend progressivement sur tout le territoire de l’intercommunale avec l’apparition de sacs bruns et verts pour remplacer les sacs blancs. Ce nouveau système de collecte sera d’ailleurs généralisé à toute la Wallonie à la fin de l’année 2023.