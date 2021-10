Vague de perquisitions dans un réseau d’importation de cocaïne: 64 arrestations

Une soixantaine de personnes ont été arrêtées au cours de 114 perquisitions visant un important réseau d’importation de cocaïne qui ont été effectuées mardi matin, dès 5h00, principalement en région bruxelloise mais également, et notamment, dans la région d’Anvers, en Brabant wallon et en quelques lieux de Flandre et de Wallonie.

Il n’y a pas eu d’incidents. Il s’agit de la plus importante série de perquisitions depuis celle de mars dernier réalisée à la suite du décryptage du logiciel de SKY ECC, utilisé pour communiquer dans le milieu criminel. C’est de plus la 3e vague d’arrestations en une semaine, actions auxquelles s’ajoutent des actions des parquets locaux comme celui d’Anvers lundi.

Des chiffres impressionnants

Ce matin, près de 1.100 policiers ont donc mené 114 perquisitions, menant à 64 interpellations. «Nous avons découvert aujourd’hui 6 laboratoires d’extraction de cocaïne, des tonnes de produits et de matière diverses probablement imprégnés de cocaïne, des dizaines de bidons de produits chimiques, une dizaine d’armes à feu, 57 véhicules saisis dont plusieurs véhicules de luxe, des biens de luxe (sacs Louis Vuitton, Dior, montres Rolex et Bulgari), une importante quantité de pièces d’or, machine à compter l’argent, environ 1 million d’euros en cash et 300 m³ de tabac de contrebande», détaille la police dans un communiqué. «Nous avons également saisi du matériel de contremesures matériel techniques, brouilleur, détecteur de balises, balises, des drones, moteur de propulsion de sous-marin pour la plongée.»

Le groupe criminel aurait fait usage de divers moyens de communication, comme Encrochat ou encore Sky ECC.