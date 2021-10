Bruxelles atteint enfin… l’objectif initial de sa campagne de vaccination: «Sans doute en partie grâce au CST»

Les plus jeunes sont de plus en plus vaccinés à Bruxelles, CST aidant. Les ados aussi, chez qui le taux a bondi de 18% depuis la rentrée. Belga

30.000 doses en une semaine: ce total complètement inatteignable avant le CST a été atteint à Bruxelles. Et les 70% d’adultes vaccinés aussi. C’était l’objectif au début de la campagne de vaccination. Pour autant, tous les indicateurs sont dans le rouge.

La 4e vague frappe à la porte de Bruxelles. Et en effet, tous les indicateurs habituellement appelés pour mesurer la virulence de l’épidémie sont actuellement en hausse dans la capitale.

Ainsi, le taux d’incidence reprend sa pente ascendante à 637 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours (on était à peine à 445 il y a 15 jours, pour 490, 509, 561 et 578 celles d’avant). Ce bond ne se justifie pas uniquement par les tests en hausse (8.000 PCR et 1000 antigéniques par jour), dont découle un taux de positivité de 8,4% (6% il y a 15 jours). Conséquence: une valeur R qui inquiète en repassant au-dessus de 1 (1,23).

Les nouveaux cas restent nombreux chez les 10-19, mais aussi les 30-49. Sciensano Ce sont toujours les 10-19 ans qui montrent le plus de cas positifs. Sur les 2.982 nouveaux cas hebdomadaires, ils en amènent 537. Mais les 40-49 ans (520) et les 30-39 ans (500) ne sont pas en reste.

Vaccination: effet Covid Safe Ticket

Dans cette recrudescence, l’instauration du Covid Safe Ticket semble avoir un impact sur la vaccination. De quoi satisfaire Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la Cocom. «Nous avons atteint les 70% pour les 18+. C’était l’objectif initial au début de la campagne de vaccination. En couverture totale, on atteint 57%». Et de signaler 1 point de gagné en 1res et 2es doses sur la semaine écoulée.

Nous enregistrons un bond de 26% de 1res doses, sans doute en partie grâce au Covid Safe Ticket

«30.000 vaccins ont été injectés sur les 7 derniers jours», se félicite la spécialiste. Un total qui dépasse enfin les 16.000 doses escomptées depuis la rentrée. Et qui se décompose entre 11.400 1res doses, 8.900 2es doses et 9.800 doses dites «de rappel» pour les 65 + et immunodéprimés. Soit «un bond de 26% de 1res doses, sans doute du en partie au CST», admet Inge Neven alors que l’objectif vaccinal du pass n’a jamais été clairement énoncé.

Concernant les plus jeunes, les autorités bicommunautaires notent 18% de mieux chez les 12-17 ans depuis le 1er septembre. «On a vacciné 12.000 enfants».

Les chiffres dépassent désormais les 70% de vaccination des 18 + à Bruxelles, mais il reste des disparités assez importantes dans la pyramide des âges. (1 dose à gauche, 2 doses à droite). Sciensano