Aveugle depuis 16 ans, elle retrouve (momentanément) la vue

L’implant lui a permis de reconnaître à nouveau différents motifs et lettres. Elle a même été capable de jouer à une version simple du jeu vidéo «Pac-Man». Twitter El Pais (Capture d’écran)

Un nouvel implant cérébral est à l’origine de cette prouesse

Des scientifiques de l’université espagnole Miguel Hernández de Elche ont conçu un implant cérébral révolutionnaire. Bernardeta Gómez, 57 ans, devenue aveugle il y a 16 ans en raison d’un trouble nerveux, a été la première à recevoir l’implant qui lui a permis de revoir certaines formes simples. «J’ai commencé à voir des rectangles et des carrés et je pouvais même distinguer les motifs les uns des autres. Par exemple, j’ai vu le visage d’une personne et d’un chien», confie l’Espagnole au journal El Pais.«C’était une expérience incroyable, je n’ai pas de mots pour la décrire».

Le système fonctionne grâce à l’implant d’un réseau de micro-électrodes composé de 100 micro-aiguilles dans le cortex visuel de la participante, la zone du cerveau qui reçoit les informations des yeux.

Améliorer l’indépendance des personnes aveugles

«Ces résultats sont très excitants car ils démontrent la sécurité et l’efficacité de l’implant, et ils pourraient aider à réaliser un rêve de longue date: le transfert d’informations du monde extérieur directement au cortex visuel des personnes aveugles, rétablissant ainsi une forme rudimentaire de vue», s’est réjoui le professeur Eduardo Fernández Jover à l’origine de l’étude. Suite à ces résultats, il espère pouvoir mettre au point une prothèse cérébrale pour «améliorer l’indépendance des personnes aveugles». Mais l’implant pourrait aussi renforcer leur sécurité, en leur permettant de distinguer les voitures, les portes ou les personnes.

Une étude pilote

Les scientifiques impliqués dans l’étude souhaitent développer l’expérience et cherchent actuellement des volontaires pour tester l’implant. Selon les experts, il ne s’agit toutefois que d’une étude pilote et le système doit encore être testé sur plusieurs personnes aveugles.