Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

Un élève sur 4 dans l’enseignement primaire possédait des anticorps contre le coronavirus

Au cours de la période du 20 septembre au 8 octobre 2021, plus d’un élève sur 4 (26,6%) de l’enseignement primaire possédait des anticorps contre le coronavirus, indique ce mardi une enquête de Sciensano et de la KU Leuven.

C’est une nette augmentation par rapport au mesurage précédent qui avait été effectué en mai-juin 2021 (15,4%).

Cela indique une circulation élevée du virus en dehors de l’école également étant donné que cette période correspond en grande partie aux vacances d’été.

Désormais plus de 5.000 cas par jour et 1.275 patients hospitalisés

Les tendances «Covid» publiées ce mardi ne sont pas plus encourageantes que les précédentes.

Bruxelles «malheureusement» dans une 4e vague: «Les hôpitaux doivent s’attendre à recevoir plus de patients covid»

«On se trouve malheureusement dans une 4e vague» à Bruxelles. Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la Cocof, ne mâche plus ses mots: les hôpitaux bruxellois «doivent se préparer à accueillir plus de patients covid».

Covid long: le KCE préconise un bilan interdisciplinaire

Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé a étudié les besoins et le suivi de plus de 1300 patients Covid long. Les experts du KCE recommandent, entre autres, une évaluation multidisciplinaire pour une prise en charge adaptée et le remboursement temporaire de certains soins.