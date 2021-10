Comité de concertation du 26 octobre 2021: loi pandémie et port du masque au programme

Ce mardi 26 octobre, le Comité de concertation se réunit pour annoncer de nouvelles mesures concernant l’épidémie de Covid en Belgique.

À 16h30, un nouveau Codeco est convoqué pour prendre des mesures suite au rebond du Covid-19 en Belgique. La réunion se tiendra en virtuel. Elle sera suivie d’une conférence de presse.

Alors que les indicateurs de la pandémie causée par le coronavirus s’emballent à nouveau en Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo pourrait annoncer un éventuel renforcement des mesures à la clé.

Peu avant ce Comité de concertation, De Croo et Frank Vandenbroucke ont fait quelques annonces.

«Nous devons être plus prudents»

Pour le Premier ministre, il n’y a « aucune raison de stopper nos activités », mais «nous devons être plus prudents». «On pourra toujours aller au restaurant et dans les magasins», a-t-il déjà affirmé.

Selon lui, une utilisation plus fréquente du masque et du Covid Safe Ticket sera nécessaire. «La vaccination reste notre meilleure protection. Aujourd’hui, 75% de la population totale est vaccinée. Mais il y a encore des gens qui ne sont pas vaccinés et qui peuvent mieux se protéger et protéger les autres en se faisant vacciner le plus tôt possible.»

La loi pandémie activée pour 3 mois?

De son côté, le ministre de la Santé publique a annoncé ceci en commission de la Chambre: « Nous avons l’intention d’activer la loi pandémie ».

«Nous allons faire appel à cette législation qui permet une décision forte, avec le contrôle du Parlement. Et nous voulons le faire pour une période assez longue, de 3 mois.»

Cette loi pandémie, votée par la Chambre en juillet dernier, offre la possibilité au gouvernement d’édicter un arrêté royal établissant l’urgence épidémique, sur base d’avis scientifiques.

Le port du masque questionné

La Flandre a supprimé la plupart des gestes barrières, forte d’un taux de vaccination meilleur que dans le reste du pays. Mais il s’avère aujourd’hui que «la moitié des patients hospitalisés viennent de Flandre».

C’est pourquoi, Frank Vandenbroucke appelle à «redevenir beaucoup plus prudents dans notre vie quotidienne». Le port du masque pourrait faire son retour dans le nord du pays.