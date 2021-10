Baisse de la fréquentation des écoles liégeoises touchées par les inondations

Les écoles de quartier, sinistrées par les inondations, comme Angleur-Centre, Kinkempois et Chênée Grands Prés, entre autres, ont perdu 7% de leur population au total, a annoncé l’échevin en charge de l’Instruction publique Pierre Stassart (PS).

«Il s’agit d’une perte moindre que celle redoutée. À ce titre, il faut saluer l’effort des départements des Travaux, de l’Instruction publique, des membres du personnel des écoles et des bénévoles, fourni tout au long de juillet-août et qui a permis d’accueillir les élèves dès le 1er septembre», a-t-il commenté. Des efforts sont encore fournis pour remettre la totalité des locaux en état le plus vite possible.

La fréquentation de l’enseignement technique et professionnel est aussi en diminution. Le contexte Covid et des dispositions qui ont été prises en matière d’enseignement et d’évaluation expliquent en partie ce recul, selon l’échevin. «Plus d’élèves ont en effet bénéficié de l’attestation ‘À’ leur permettant d’accéder à l’enseignement général. En temps normal, un plus grand nombre d’entre eux aurait été réorienté vers l’enseignement technique et professionnel.»

Dans son ensemble, l’enseignement fondamental (ordinaire et spécialisé) organisé par la Ville de Liège reste toutefois stable, passant de 10.627 à 10.708 élèves entre 2020 et 2021, un nombre qui est à relativiser compte tenu du contexte Covid et des quarantaines ou fermetures des classes.

Les établissements d’enseignement secondaire général accueillent un plus grand nombre d’élèves également. Le Lycée de Waha, connu pour sa pédagogie Freinet, demeure l’école secondaire la plus nombreuse (985 élèves). Les écoles secondaires de la Ville de Liège comptent au total 4.045 élèves.

Le constat est le même du côté de l’enseignement spécialisé et de celui en alternance (CEFA). La promotion sociale et le supérieur accueillent plus ou moins le même nombre d’apprenants, même si la HEL (Haute École de Liège) note encore une baisse: il y a 8.460 étudiants au total.

Ces chiffres ont été très mal accueillis par l’opposition, lors du conseil communal de ce lundi, qui les considère comme plutôt mauvais et demande des investissements.