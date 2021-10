The French Dispatch, Lui, Space Boy, Last Night in Soho, etc.: les 10 sorties cinéma de ce mercredi 27 octobre

Un compositeur, des bouchers, un voyage dans l’espace et même un camping-car: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 27 octobre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

The French Dispatch

Comédie dramatique de Wes Anderson. Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux et Bill Murray. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Suite au décès du boss du magazine French Dispatch, les employés reviennent sur les trois meilleures histoires publiées par la gazette.

Ce qu’on en pense

Plus «andersonien» que ça, tu meurs. Le dernier-né de Wes Anderson est toujours aussi techniquement bien foutu, mais à un point tel que ça en devient tristement froid.

La critique complète

Last Night in Soho

Thriller d’Edgar Wright. Avec Thomasin McKenzie et Anya Taylor-Joy. Durée: 1 h 57.

Ce que ça raconte

À Londres, une jeune styliste est projetée toutes les nuits dans les années soixante, où elle suit une star montante de la chanson. Elle prend son pied, avant de se brûler les ailes.

Ce qu’on en pense

Malgré un démarrage un poil caricatural, ce thriller horrifique finit par développer des thématiques intéressantes, doublées d’une mise en scène inspirée.

La critique complète

Lui

Drame de et avec Guillaume Canet. Avec aussi Virginie Efira, Lætitia Casta et Mathieu Kassovitz. Durée: 1 h 28.

Ce que ça raconte

Lorsque qu’un compositeur en manque d’inspiration se réfugie dans une vieille maison isolée, des individus qui lui sont familiers viennent lui rendre visite et ont bien l’intention de ne pas le laisser tranquille.

Ce qu’on en pense

En guise de film de confinement, Guillaume Canet nous offre un voyage aux enjeux inexistants au cœur de son ego. Et en plus, ça n’intéresse personne.

La critique complète

Barbaque

Comédie de & avec Fabrice Eboué. Avec Fabrice Eboué, Marina Foïs et Virginie Hocq. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

Un couple de bouchers qui a du mal à joindre les deux bouts voit leur business reprendre de plus belle après avoir vendu, par mégarde, du jambon à base de chair humaine.

Ce qu’on en pense

Grâce à un humour noir incisif quasi omniprésent, Barbaque est souvent drôle, mais tombe dans la lourdeur à force de se répéter.

La critique complète

Spaceboy

Film familial d’Olivier Pairoux. Avec Yannick Renier et Basile Grunberger. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

Jim, 11 ans, se réfugie dans un concours de jeunes scientifiques pour oublier que son père, astronaute, a renoncé à voyager dans l’espace.

Ce qu’on en pense

Un premier film belge et familial, qui lorgne vers E.T. ou Les Goonies, mais possède une vraie personnalité, attachante voire touchante. Idéal pour voir avec les gamins lors du congé qui s’annonce.

La critique complète

Affamés

Film d’horreur de Scott Cooper. Avec Keri Russell et Jesse Plemons. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Dans une petite ville de l’Oregon, un gamin au comportement étrange alerte son institutrice qui décide de s’imiscer dans sa vie familiale. La malheureuse…

Ce qu’on en pense

Un film d’horreur aux images bien gores mais qui s’éparpille dans trop de directions pour réellement convaincre.

La critique complète

La Civil

Drame de Teodora Mihai. Avec Arcelia Ramírez et Alvaro Guerrero. Durée: 2 h 25.

Ce que ça raconte

Cielo, une mère au foyer, décide de prendre les choses en main lorsque sa fille est kidnappée par un cartel dans le nord du Mexique.

Ce qu’on en pense

Immersion sous tension qui prend aux tripes, malgré sa longueur. Mais déconseillé aux plus sensibles.

La critique complète

La famille Addams 2

Film d’animation de Greg Tiernan & Conrad Vernon. Durée: 1 h 33.

Ce que ça raconte

Morticia et Gomez veulent resserrer les liens familiaux. Ils embarquent donc la tribu Addams en camping-car pour des vacances moroses comme ils les aiment.

Ce qu’on en pense

Le premier était déjà limite, le second est encore plus à côté de la plaque. La jovialité du film pour gosses et le glauque de la marque famille Addams, ça ne fait pas bon ménage.

La critique complète

Red Sandra

Drame de Jan Verheyen et Lien Willaert. Avec Sven de Ridder et Darya Gantura. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Un père de famille entame une bataille acharnée contre l’industrie pharmaceutique après que sa fille ait contracté une maladie musculaire très rare.

Ce qu’on en pense

Au-delà du message d’espoir qu’il véhicule, ce drame ressemble à un médiocre téléfilm rempli de bons sentiments exacerbés. À éviter, donc.

La critique complète

Grandir, c’est chouette!

Film d’animation d’Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco, Célia Tisserand & Arnaud Demuynck. Durée: 0 h 52.

Ce que ça raconte

La Chouette revient avec une sixième compilation de trois courts-métrages qui mélangent les types d’animation, mais abordent le même thème: comment grandir?

Ce qu’on en pense

Pas moralisateur pour un sou, ce trio de courts perpétue la collection «drivée» par Arnaud Demuynck avec le charme qu’on lui connaît depuis ses débuts, en 2014. Doux comme tout.