Romain Grosjean revient sur son terrible accident en F1: «Mes trois enfants m’ont sauvé»

Ce lundi 25 octobre, Romain Grosjean était invité dans l’émission C à vous. L’ancien pilote a révelé ce qui l’avait sauvé de son terrible accident: l’amour de ses trois enfants.

Le 29 novembre 2020, le Grand Prix de Bahreïn aurait pu être le dernier pour Romain Grosjean. Quelques secondes après le début de la course, l’ancien pilote de F1 français a percuté un rail de sécurité, avant de quitter la piste et de prendre feu. Pris au piège dans les flammes, le pilote a pris près de 30 secondes à s’extraire de sa voiture. «J’ai vu la mort de trop près. Tu ne peux pas vivre ça et être le même homme», confiait à l’AFP le pilote, trois jours après son effroyable accident.

Grosjean est resté 30 secondes dans le feu



Il sort sans sa chaussure il doit avoir des brûlures à cet endroit

«Un bouclier d’amour»

Aujourd’hui, Romain Grosjean revient sur son expérience dans l’autobiographie «La mort en face», écrite avec son épouse Marion Jollès. Invité sur le plateau de C à vous ce lundi 25 octobre, le désormais pilote d’IndyCar a confié qu’il ne serait probablement pas là aujourd’hui sans ses deux petits garçons et sa petite fille. «C’est eux qui m’ont sauvé», a-t-il déclaré. «On a fait une première vidéoconférence où je leur ai parlé. Sacha, mon grand, était très inquiet que je sois tout noir, tout brûlé. Quand il m’a vu, il a dit à sa mère: ‘Ouf, ça va, tout va bien! J’avais peur que papa ne soit plus jamais le même’. Et puis, Simon, mon deuxième fils, a dit: ‘De toute façon, papa, il a un bouclier d’amour, il est protégé’».