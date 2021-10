Un père amputé tient son fils né sans membres: une photo sur l’horreur de la guerre en Syrie primée à Sienne

Une scène de complicité entre un père et son fils qui montre toute l’horreur de la guerre. Siena Awards - Mehmet Aslan

Le photojournaliste turc Mehmet Aslan a remporté l’édition 2021 du Prix international de la photographie de Sienne. Il raconte les coulisses de ce cliché édifiant, montrant un réfugié syrien et son fils, tous deux marqués dans leur chair par la guerre.

Un père tient son fils en l’air et ils rient tous les deux. C’est une scène a priori banale... à quelques détails près: le père n’a plus qu’une jambe et le garçon n’a pas de membres. Cette photo bouleversante a été élu «Photo de l’année» à Sienne.

Pris par le photographe turc Mehmet Aslan à la frontière turco-syrienne, ce cliché a été choisi parmi des milliers d’autres entrées par le jury du prestigieux Prix international de la photographie de Sienne, en Italie. La dualité entre l’apparent bonheur familial et les horribles stigmates de la guerre en Syrie a fortement touché le jury.

France Info a pu s’entretenir avec le photojournaliste turc, qui a raconté ce qui se cachait derrière cette photo. Le père s’appelle Munzir al-Nazzal et est un réfugié syrien. Il a perdu sa jambe lorsqu’un marché de la ville syrienne d’Idlib, où il faisait ses courses, a été bombardé.

De son côté, Mustafa, son fils de 5 ans, est né sans membres. Il souffre de tétra-amélie, une malformation congénitale rare qui serait le résultat des médicaments que sa mère a pris pendant sa grossesse, après avoir été victime d’une attaque au gaz toxique. La famille s’est réfugiée en Turquie depuis trois ans maintenant.

«Il y a toutes sortes de situations terribles dans le monde. Même cette scène de complicité illustre l’horreur. Elle montre l’un des aspects les plus catastrophiques de la guerre en Syrie», a raconté le photographe à nos confrères de France Info.

Intitulée «Épreuves de la vie», la photo fait référence non seulement aux handicaps physiques du père et de son fils, mais aussi à la recherche compliquée de prothèses électroniques qui pourraient offrir à Mustafa une certaine forme d’indépendance.

«Malheureusement, cela n’existe pas en Turquie. C’est très difficile de s’en procurer, on les trouve seulement en Europe et elles coûtent très cher», regrette Mehmet Aslan.

Le photojournaliste turc espère que cette photo primée aidera la famille dans sa recherche de prothèses.