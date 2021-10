Stan Van Tricht signe un contrat pro avec Deceuninck-Quick Step

Stan Van Tricht a signé un contrat professionnel de deux saisons avec Deceuninck - Quick-Step, a annoncé ce mardi la formation belge, qui changera de nom la saison prochaine et deviendra Quick Step-Alphavinyl.

Stan Van Tricht, 22 ans, a débuté comme stagiaire dans l’équipe de Patrick Lefevere cette saison et a immédiatement réussi à convaincre avec notamment une victoire lors de la 77e édition de la Gullegem Koerse. Il est désormais sous contrat jusqu’à la fin 2023.

«Une fois que je suis arrivé ici en tant que stagiaire, je savais que je voulais rester avec le Wolfpack. Ce fut une belle période où nous avons gagné cinq des sept courses auxquelles j’ai participé, dont une par moi. Dans les années à venir, j’espère me développer avec cette formidable équipe, participer aux classiques et à d’autres grandes courses, et aider l’équipe à rester au sommet», a déclaré l’intéressé.

«Dès son arrivée, il nous a impressionnés par son attitude et son éthique de travail. Sa victoire à Gullegem prouve qu’il est très fort et nous avons hâte de travailler à son développement dans les années à venir», a commenté de son côté Patrick Lefevere, le manager général de l’équipe.