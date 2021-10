Coup de jeune pour les Legend Boucles Bastogne 2022 : une nouvelle catégorie voit le jour, une autre supprimée!

Pierre Delettre et l’équipe organisatrice des Legend Boucles Bastogne ont présenté l’édition 2022 ce mardi matin au Vauxhall, à Vaux-sur-Sûre. Avec une fameuse nouveauté!

Après l’annulation de l’édition 2021, pour cause de Covid, les Legend Boucles Bastogne vont bien revenir en 2022, les 4-5-6 février.

Avec une innovation qui va amener un coup de jeune: une nouvelle catégorie! Cette catégorie, ce seront les «Youngtimers», rassemblant les voitures sorties entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2000. «Quand nous avons lancé les Legend Boucles de Spa, les voitures devaient avoir une vingtaine d’années pour rouler, a commenté Pierre Delettre. Ici, ce sera 22 ans, c’est un peu un retour aux sources. Cela permet surtout d’ouvrir notre rallye à plus de monde et de donner un petit coup de jeunes. Certaines de ces voitures sont hyper spectaculaires!»

«Le vainqueur viendra de la catégorie Legend»

Et le patron des Legend Boucles de citer en exemple la Toyota Celica, Lancia Delta Intégrale, Subaru Impreza 555 ou WRC ou encore les Ford Cosworth. Sans oublier des plus petits modèles comme des Saxo ou Opel Astra. Dans cette catégorie, certaines modifications techniques sont acceptées. «Il n’y aura pas de coefficient, mais soyons clairs, le vainqueur des Legend Boucles sera dans la catégorie Legend, pas de la Youngtimer même s’ils risquent d’aller plus vite vu les modèles, certains se rapprochant des protos», a souligné Pierre Delettre. À noter également, la suppression de la catégorie Démo. Les autres catégories ne changent pas ou très peu.

16 spéciales au total

Côté parcours, les organisateurs n’ont (évidemment) rien dévoilé. Si ce n’est le fait que trois communes seront visitées à deux reprises: Bastogne, Bertogne et Vaux-sur-Sûre. Le samedi, ce sont 10 spéciales (2x 5), majoritairement asphaltées, qui attendent les pilotes. Le dimanche, place à 6 spéciales principalement sur de la terre, avec des passages en forêt.

Enfin, la parade du vendredi reste un point d’interrogation. Sa tenue ou non dépendra des règles sanitaires en vigueur.

Plus d’informations dans l’Avenir Luxembourg de ce 27 octobre.