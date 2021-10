Dix suspects belges de fraude dans la construction arrêtés par Europol

Douze personnes suspectées de fraude dans le secteur de la construction ont été arrêtées mardi dernier, dont dix en Belgique, a indiqué ce mardi Europol, l’agence européenne de coopération policière.

Une trentaine de voitures de luxe et quelque 3,5 millions d’euros ont été saisis au cours d’une trentaine de perquisitions en Belgique, Italie et au Luxembourg. La fraude est estimée au total à 20 millions d’euros, sans compter les pertes en TVA.

La police fédérale belge, la police douanière et financière italienne ainsi que la police judiciaire luxembourgeoise, assistées par Europol, ont démantelé une organisation criminelle gérée par une famille italienne. Celle-ci détenait plusieurs entreprises de construction dans la Botte mais aussi en Roumanie et en Slovaquie. Les travailleurs étaient engagés dans ces pays pour être envoyés sur des chantiers en Europe de l’Ouest, en Belgique et au Luxembourg principalement.

En Belgique, une vingtaine de sous-traitants locaux engageaient ces travailleurs dans des conditions de travail illégales. Les règles encadrant le nombre maximum d’heures de travail prestées ainsi que le salaire minimum et les congés annuels n’étaient en effet pas respectées.

22 perquisitions en Belgique

D’après l’enquête, les entreprises qui engageaient ces travailleurs n’étaient pas actives dans les pays où elles prétendaient avoir leur siège, tandis que les travailleurs n’ont jamais oeuvré pour les sociétés d’origine qui, en premier lieu, étaient censées être leurs employeuses.

Mardi 29 octobre, des perquisitions ont été menées sur 34 sites: 22 en Belgique, 10 en Italie et deux au Luxembourg. Les polices belge et italienne ont reçu l’aide de deux experts d’Europol, afin de recouper les informations opérationnelles avec les bases de données de l’agence pour fournir des pistes aux enquêteurs sur le terrain.

Outre les 12 arrestations (10 en Belgique et deux en Italie), la police a saisi 32 voitures haut de gamme, des biens immobiliers, des objets de luxe et de l’argent, réparti sur 350 comptes bancaires différents. En outre, 400.000 euros en liquide ont été confisqués. Au total, le montant de ces saisies se porte à 3,5 millions d’euros, auquel il faut encore ajouter 10,6 millions d’avoirs gelés sur 16 comptes en Italie.