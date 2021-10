Un casting de figurants à Braine-Le-Comte pour apparaître dans une série avec François Damiens

La série «Mauvaise Pioche» de Disney+ recherche des figurants pour jouer aux côtés de François Damiens et Vincent Dedienne. Un casting aura lieu ce mercredi à Braine-Le-Comte.

François Damiens est votre idole et vous avez toujours rêvé d’apparaître au cinéma ou à la télévision? Votre rêve a de bonnes chances de se réaliser. Et pour cause, un casting de figurants est organisé ce mercredi à Braine-Le-Comte pour jouer dans «Mauvaise Pioche», la nouvelle série de la plateforme de streaming Disney+.

Réalisée par Fred Scotlande, cette toute série comique française sera notamment portée par François Damiens et l’humoriste français Vincent Dedienne.

«Mauvaise pioche» racontera les aventures de deux employés de bureau aux caractères diamétralement opposés, qui se retrouvent embarqués dans une aventure criminelle rocambolesque.

Des militaires et policiers recherchés pour une scène de poursuite

Afin de tourner une scène de poursuite en forêt, la production organise un grand casting ce mercredi 27 octobre à Braine-Le-Comte, entre 7h30 et 19h30. Et s’il ne faut pas avoir d’expérience cinématographique particulière pour postuler, il y a néanmoins l’une ou l’autre condition à remplir.

«En raison du type d’action et du fait que vous deviez porter une arme, nous recherchons des personnes sportives ayant de l’expérience dans ce domaine. Donc de vrais policiers, militaires, agents de sécurité, etc.», explique l’annonce, qui précise que «les hommes et les femmes de 25 à 50 ans et de toutes nationalités» peuvent se porter candidat.

Cela vous intéresse? Afin de participer, la production demande simplement d’envoyer deux photos (un gros plan du visage et une photo totale) et d’indiquer quelques informations sur son expérience sportive et professionnelle sur le site Castprod.com.