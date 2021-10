Covid: un élève sur 4 dans l’enseignement primaire possédait des anticorps contre le coronavirus

Au cours de la période du 20 septembre au 8 octobre 2021, plus d’un élève sur 4 (26,6%) de l’enseignement primaire possédait des anticorps contre le coronavirus, indique ce mardi une enquête de Sciensano et de la KU Leuven.

C’est une nette augmentation par rapport au mesurage précédent qui avait été effectué en mai-juin 2021 (15,4%). Cela indique une circulation élevée du virus en dehors de l’école également étant donné que cette période correspond en grande partie aux vacances d’été.

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas encore vaccinés en Belgique, il est important de continuer à surveiller l’évolution de la présence d’anticorps contre le coronavirus dans ce groupe, estime Sciensano.

Outre l’augmentation constatée lors de ce mesurage, le 4e, pour la période septembre-octobre, on observe également d’importantes différences régionales. À Bruxelles, 36,1% des élèves possédaient des anticorps, alors que ce pourcentage était beaucoup plus faible en Flandre (26,3%) et en Wallonie (23,8%), selon l’étude.

La présence d’anticorps chez un nombre relativement élevé d’élèves bruxellois est peut-être la conséquence d’une couverture vaccinale plus faible et de la plus grande circulation du virus en Région bruxelloise. Une étude effectuée plus tôt dans la province du Limbourg a démontré que la présence d’anticorps chez les jeunes enfants reflète le nombre de cas de Covid-19 dans le reste de la population locale, poursuit Sciensano.

Il ressort du questionnaire complété par les parents d’enfants testés que 7,7% des élèves ont déjà connu une infection Covid-19 confirmée depuis le début de la pandémie et 3,3% depuis le dernier mesurage en mai-juin 2021. Aucun élève n’a été hospitalisé.

Un nouveau mesurage du même groupe aura lieu en décembre prochain.