Nouveaux dispositifs de vaccination covid dans le Hainaut dès le 1er novembre

De nouvelles structures de vaccination ouvriront leurs portes à la population en Wallonie picarde et dans le Borinage à partir du 1er novembre, a annoncé mardi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS).

Objectif affiché: augmenter le taux de vaccination en Wallonie, qui atteint aujourd’hui les 81% des plus de 18 ans, afin de se protéger face à la recrudescence du coronavirus.

+ CARTE | Les centres de vaccination en Wallonie

Antenne de vaccination mobile dans plusieurs communes

Une nouvelle antenne mobile de vaccination circulera ainsi dans plusieurs communes. Les citoyens pourront s’y rendre sans rendez-vous préalable. Les personnes qui se présentent pour une troisième dose, devront se munir de leur invitation à la vaccination.

L’antenne fera étape à la piscine de Quaregnon (rue des Patriotes), le 1er et 2 novembre, de 9h à 18h; à Frameries, rue de l’Egalite 11, le 3 et 4 novembre, de 9h à 18h; à Hensies (place de Thulin), le 5 et 6 novembre de 9h à 18h; à Comines-Warneton (salle polyvalente Le Bizet, rue des Trois Evêchés 41), du 8 au 9 novembre et du 29 au 30 novembre de 8h15 à 18h45. Il sera également possible de prendre rendez-vous préalablement rendez-vous pour cette antenne, soit via www.jemevaccine.be ou le numéro gratuit 0800/45 019.

L’antenne s’arrêtera encore à Ath (parking du CEVA, chemin des primevères 20), du 10 au 13 novembre et du 1er au 4 décembre, de 9h à 19h; à Saint-Ghislain (Grand’Place), le 22 et 23 novembre de 9h à 18h; à Givry (rue de Pâturages 47), le 24 et 25 novembre de 9h à 18h; et à Boussu (stade Royal Francs Borains, Rue Saint-Antoine 33), le 26 et 27 novembre de 9h à 18h.

Ouverture d’un nouveau centre de vaccination à Dour

Un nouveau centre de vaccination ouvrira également à Dour. Ce dernier sera situé à l’Office du tourisme de Dour (rue de France 4, 7370 Dour). Il entrera en activité à partir du 12 novembre et sera accessible à la population du mercredi au samedi, de 8h à 18h. La prise de rendez-vous dans ce centre est d’ores et déjà possible via www.jemevaccine.be ou le numéro gratuit 0800/45 019.