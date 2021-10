Nouvel album d’Angèle: le titre, la pochette et la liste des morceaux dévoilés

Le site français de la Fnac a dévoilé le titre, la pochette et la tracklist du deuxième album d’Angèle Van Laeken.

C’est l’un des événements musicaux de cette fin d’année 2021. Après avoir dévoilé son nouveau single «Bruxelles je t’aime», la chanteuse belge Angèle va sortir son deuxième album le 10 décembre prochain.

Et grâce au site français de la Fnac, on en sait un peu plus sur l’album qui succédera à «Brol». Celui-ci s’appellera «Nonante-Cinq», un titre plein de belgitude qui évoque évidemment l’année de naissance de la fille de Marka et Laurence Bibot.

Sur la pochette, on peut voir plusieurs clones d’Angèle sur une montagne russe.

12 titres composeront «Nonante-Cinq», dont une collab’ avec Damso. Fnac

Et en ce qui concerne les chansons qui apparaîtront sur l’album, on note qu’elles sont au nombre de 12 et qu’il y aura notamment un featuring avec Damso.

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse de 25 ans collabore avec le rappeur bruxellois. Elle s’était notamment fait connaître en faisant les premières parties de ses concerts en 2017 avant de collaborer avec lui sur le morceau «Silence», de l’album Lithopédion.