Saint-Josse renforce ses mesures Covid: «Nous sommes à un point critique»

La Commune de Saint-Josse renforce ses mesures de lutte contre le covid-19. L’administration communale n’est plus ouverte que sur rendez-vous.

Saint-Josse renforce son dispositif Covid. La Commune bruxelloise est parmi les moins touchées actuellement dans la capitale (taux d’incidence de 546 cas pour 100.000 habitants, seuls Forest, Saint-Gilles et Berchem font mieux), mais sa cellule de crise réunie ce 25 octobre a décidé d’une série de mesures «suite à la recrudescence spectaculaire de la pandémie» de coronavirus.

Ainsi, ont été décidés: l’accueil des habitants à l’Administration communale uniquement sur rendez-vous, le renforcement du télétravail dans tous les services communaux où cela est possible, l’encouragement du port du masque dans les lieux fermés (horeca, cafés, événements), le rappel des gestes barrières (se laver les mains, garder une distance de 1.5m, porter le masque…)

Ces mesures sont d’application «dès le mercredi 27 octobre», préviennent les autorités tennoodoises.

«Nous sommes véritablement à un point critique. Nous nous devons de préserver l’intégrité physique des travailleurs et de la population tout en maintenant la commune ouverte», justifie le Bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir. «Certaines mesures précédemment adoptées restent d’application comme l’obligation du port du masque dans les transports et les magasins. Nous encourageons cependant fortement le port du masque partout en intérieur, dans les restos, les snacks, les événements. L’heure est à la reprise intégrale et systématique des gestes barrières, que l’on soit vacciné ou non afin d’infléchir la courbe épidémique».