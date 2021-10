Halloween : livre, fais-moi peur

À quelques jours de la fête des morts, on s’aventure aux côtés des spectres et lycans dans la bibliothèque des ados et jeunes adultes.

Du récit glaçant comme un cri inexpliqué à l’histoire à l’eau de rose (couleur du mélange de sang et de larmes d’épuisement), chacun trouvera son compagnon d’insomnie pour ce break de la Toussaint.

Vampire - En moins de dix pages, Bloom avait compris: le prof de violoncelle qu’elle a dégoté sur internet est un vampire. Du genre ouvertement hot pour qui aime le style artiste maudit, mais qui gèle de l’intérieur à cause d’une dépression qui pourrait couper court à son immortalité. Pour lui réchauffer l’âme damnée, une seule solution: un road trip vers Brocéliande et sa légendaire communauté de créatures fantastiques. Ni Twilight ni Lestat, le roman impose son propre ton à la fois fun et profond aux entournures. Le charme repose surtout sur la joyeuse éviscération des relations humaines (et vampiro-humaines), mais l’on vous garantit aussi de la très belle mythologie avec de l’hémoglobine aux repas et quelques scènes qui retournent les tripes. Joanne Richoux, «Virgile & Bloom», Acte Sud Junior, 304 p., dès 13 ans.

- Sorcière

De la Baba Yaga à Hermione Granger, ce livre aux illustrations ensorcelantes revient sur l’histoire de la figure de la sorcière dans toute sa symbolique de puissance féminine.

Pouvoir des plantes, talismans et pierres magiques; la dernière partie documente également une ludique mise en pratique.

J. Légère, E. White et L. Pérez, «Secrets de sorcières», De La Martinière Jeunesse, 80 p., dès 10 ans.

- Fantômes Cass a échappé à la mort, ou plutôt elle n’y est pas restée longtemps et quand elle est revenue, elle voyait des fantômes. L’un d’entre eux, Jacob, est en quelque sorte devenu son meilleur ami et la suit partout. Pour les autres, c’est plus ambigu; elle ne sait pas vraiment que faire de leur compagnie. Quand ses parents décident de se lancer dans un tour du monde des villes les plus hantées de la planète pour une émission télé, elle n’a plus d’autre choix que d’apprivoiser son curieux don. Elle nous emmène dans ses escapades spectrales à Édimbourg (tome 1), dans les catacombes de Paris (tome 2) et bientôt à La Nouvelle-Orléans (sortie du tome 3, le 4 novembre). Victoria Schwab, Série «Cassidy Blake», Lumen, dès 10 ans.

- Loup

Alors que le monde se barricade, Jo part avec sa mère et son frère dans la maison de ses grands-parents, abandonnée après leur décès il y a près de deux ans.

Entre jogging et attestation de sortie, les événements étranges se multiplient dans ce lieu-dit aux dents pointues: La-gueule-du-loup. Même les poèmes qu’elle écrit n’arrivent pas à distraire Jo de la sensation de présence malveillante qui la tenaille. Les contes avaient raison, le loup est parmi nous.

Un puissant récit de survie qui permet aussi de (re)lire la torpeur choquée du premier confinement.

Éric Pessan, «La-Gueule-du-Loup», L’école des loisirs, 192 p., dès 13 ans.