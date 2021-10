Thomas Van Hamme est de retour en télé et devient... inspecteur de police

Un an après avoir quitté RTL-TVI, Thomas Van Hamme fait son grand retour sur le petit écran. Mais cette fois, ce ne sera plus en tant qu‘animateur, mais bien en tant qu’acteur.

Sur les réseaux sociaux, l’ancien animateur de la RTBF et de RTL-TVI a annoncé qu’il allait endosser le rôle d’un policier dans «Marion», la nouvelle série de la chaîne française 13ème Rue.

«Appelez-moi Major Morel», a écrit Thomas Van Hamme sur Facebook ce lundi à l’occasion du premier jour de tournage. Le Bruxellois de 52 ans jouera notamment aux côtés de Bertrand Nadler, Christophe Favre et Louise Monot.

Cette nouvelle série est une adaptation de la saga d’Edwige Marion, écrite par la romancière Danielle Thiéry. Elle racontera les enquêtes d’une jeune commissaire divisionnaire de la brigade ferroviaire de la Gare du Nord à Paris qui tente de concilier ses responsabilités de mère adoptive et son rôle de flic.

La série sera composée de six épisodes de 45 minutes et devrait arriver sur nos écrans en 2022. Pour rappel, la chaîne 13e Rue est disponible chez Voo et Proximus Pickx.