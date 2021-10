Farid répond à votre question météo: pourra-t-on tomber le pull pour les activités extérieures?

Jennifer de Héron pose la question du jour: «Salut Farid, je dois m’occuper de mes chevaux mardi et jeudi à l’extérieur. Quel temps puis-je attendre pour ces deux journées?»

Bonjour Jennifer! Concernant la journée de mardi, cela risque d’être assez gris en matinée avec pas mal de stratus et nuages bas qui pourront distiller une goutte de bruine très isolée. Ensuite, le ciel pourrait s’ouvrir l’après-midi et de timides éclaircies feront leur apparition entre les nuages encore nombreux. Les maximas seront de saison avec 13 à 14°C sous un vent de sud-ouest modéré, le pull sera donc de rigueur.

Pour jeudi, ça s’annonce vraiment très agréable avec un franc soleil du matin au soir et une douceur incroyable puisqu’on ira chercher 18°C à l’ombre! On enlève le pull au soleil pour travailler.

Et ailleurs sur le pays?

En matinée de mardi, le temps restera assez humide et nuageux surtout sur le sud alors que sur l’ouest, des éclaircies se développeront. Quelques passages nuageux pourront donner une petite goutte avant midi, mais de manière anecdotique, sous un vent de sud-ouest modéré.

L’après-midi, les hautes pressions vont assécher la masse d’air et de petites éclaircies vont se développer. Ces dernières seront timides et plutôt cantonnées au littoral jusqu’au Hainaut. Le sud restera malheureusement davantage dans le gris mais au sec. Maximas stables de 9°C sur les sommets à 15°C du Hainaut aux Flandres sous un vent de sud-ouest qui atteindra 35-40 km/h en rafales. Le soir, ça se dégagera partout annonçant une nuit claire mais plus frisquette.

Pour la suite, retour d’un beau soleil mercredi et jeudi avec une hausse du mercure qui atteindra respectivement 15°C puis 18°C en plaine! Un petit voile de cirrus dérivera mercredi alors que le ciel sera tout bleu jeudi.