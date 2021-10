Charleroi: la technologie carolo mise en orbite par la fusée Ariane 5

Deux satellites de télécommunication lancés par Ariane 5 embarquent des équipements de Thales Alenia Space.

Deux satellites de télécommunications fabriqués par Thales Alenia Space ont été lancés avec succès par une fusée Ariane 5 depuis le port spatial de l’Europe en Guyane française, annonce la société dans un communiqué envoyé ce lundi.

Syracuse 4A, le premier, a été développé pour l’armée française et servira à connecter les forces déployées sur le terrain dans le monde entier. Le second, SES-17, rejoindra quant à lui la flotte SES pour apporter une connectivité Internet aux avions et bateaux des Amériques.

Derrière cette mise en orbite, il y a en fait pas mal de technologies – partiellement ou entièrement – carolos. La société Thales Alenia Space a en effet utilisé pour ces deux satellites sa plateforme Spacebus NEO, développée avec le soutien de l’ESA (agence spatiale européenne) et le CNES (agence spatiale française). Et une partie des bureaux est implantée chez nous, à Mont-sur-Marchienne. C’est là que sont par exemple nés plusieurs équipements embarqués par les satellites, mais aussi par le lanceur Ariane. Plus de 85 équipements en tout sont embarqués dans les trois programmes spatiaux.

C’est surtout le côté électrique et électronique qui occupe les ingénieurs de Mont-sur-Marchienne. On parle ici du cœur électrique des satellites qui récupère l’énergie des panneaux solaires pour la distribuer aux équipements et qui gère les batteries quand le satellite n’a pas d’accès direct au soleil – suite à une éclipse, un passage de débris, etc. Mais aussi des moteurs à propulsion plasmique qui servent à positionner sur leur orbite les satellites et les y garder, ou encore des équipements modulaires pour orienter les panneaux solaires, gérer les réchauffeurs, etc. Enfin, c’est aussi via des technologies carolos que les données des satellites sont transmises vers la terre, par des émetteurs RF.

Même le lanceur Ariane 5, c’est à noter, a quasiment 50 % de son électronique embarquée qui vient des développements technologiques carolos. Singulièrement la gestion de la séparation des étages mais surtout le système de sauvegarde de la fusée… qui permet de protéger la population en cas de gros pépin, par exemple si le lanceur dévie de trajectoire, en le faisant exploser en plein vol au-dessus d’un océan ou autre espace inhabité. Et Thales Alenia Space est engagé aussi, depuis 2016, dans le développement d’Ariane 6 dont le premier lancement devrait se faire en 2022.