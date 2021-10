Le débrief du jour: le Codeco avancé | Une personne heurtée par un train | Deux élus démissionnent à Dinant

Alexander De Croo et les membres du Comité de concertation se verront finalement demain. BELGA

Le Codeco aura finalement lieu dès demain, une personne a été heurtée sur la jonction Nord-Midi, nouvelle démission à Dinant: voici le condensé de l’actualité de ce lundi 25 octobre 2021.

1. Le Comité de concertation dès demain

Changement de dernière minute: le Comité de concertation prévu ce vendredi a finalement été avancé à ce mardi. La situation épidémiologique ne permettrait pas d’attendre.

2. Une personne heurtée sur la jonction Nord-Midi

La personne a été blessée et les secours se sont rendus sur place. Deux des six voies étaient impraticables, ce qui a entraîné des suppressions et retards de trains ce matin.

3. Nouvelle démission à Dinant

Les deux élus socialistes de Dinant ont tous les deux démissionné. Ils faisaient partie de la majorité, ce sont eux qui l’ont fait sauter. Et voici qu’ils quittent le conseil communal.

4. La Chine reconfine

Les autorités ont imposé lundi des confinements à des dizaines de milliers d’habitants du nord de la Chine et demandé aux Pékinois de limiter leurs déplacements en raison d’un rebond des cas de Covid-19 dans le pays, à une centaine de jours du démarrage des JO d’hiver de Pékin.

5. Les «Friends» pleurent Gunther

L’acteur américain James Michael Tyler, réputé pour son rôle de «Gunther» dans la série «Friends», est décédé à l’âge de 59 ans, fait savoir la maison de production Warner Bros. Il n’a pas survécu à un cancer.

