Crocky Cup: L’Excel Mouscron fera tourner contre le Standard

Le staff mouscronnois laisse plusieurs cadres au repos pour la réception du Standard. Preuve, s’il en fallait une, que le match face à Virton est le plus important de la semaine.

Mouscron – Standard, un duel wallon que l’on avait l’habitude de suivre en Pro League. Mais cette fois, vu la relégation des Hurlus, c’est en coupe de Belgique qu’il se vivra.

Empêtré dans le fond de la D1B, ce duel n’est pas la priorité de Mouscron cette semaine. Vendredi, il y a un match plus important qui se joue face à Virton, le plus proche poursuivant au classement, à six points déjà. «Mais cela ne veut pas dire que l’on va laisser filer le match contre le Standard. Qui sommes-nous pour ça? Surtout à domicile».

Si le coach a promis de mettre en place «l’équipe la plus embêtante possible à faire jouer», quelques changements sont attendus mardi soir. La preuve avec la sélection où quelques cadres manquent à l’appel. On pense notamment à Fred Duplus, Clément Tainmont ou encore Lucas Ribeiro qui sont laissés au repos.

La sélection mouscronnoise est la suivante: Gillekens, Mandanda, Taravel, Simba, Mohamed, Lepoint, Bocat, Angiulli, Diandy, Vroman, Dione, Dekuyper, Bakic, Bourdouxhe, Myny, Atteri, Giunta, Chevalier.