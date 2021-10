Rappel de croquettes au fromage artisanales pour allergènes non mentionnés

La société Traicar a émis lundi un avertissement concernant des croquettes au fromage de l’abbaye de Grimbergen de la marque «Metro Premium» après avoir décelé la présence de crustacés, poisson et céleri, sans que ces allergènes ne soient mentionnés sur l’étiquette du produit. L’entreprise a décidé de procéder au retrait de la vente et au rappel des aliments concernés.

«Des croquettes de crevettes ont été emballées par erreur dans l’emballage des croquettes au fromage Grimbergen, ce qui induit le fait que les allergènes ‘crustacés, poisson et céleri’ ne sont pas indiqués sur l’étiquette», signale la société dans un communiqué.

Traicar BV a donc décidé, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer ce produit de la vente.

Il est donc demandé aux consommateurs qui sont allergiques ou intolérants aux crustacés, poisson et/ou céleri de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente où il a été acheté pour remboursement. Les personnes ne souffrant d’aucune intolérance à ces aliments peuvent consommer les croquettes sans aucun risque.

Ces croquettes ont été commercialisées entre le 30 août et le 22 octobre 2021 via les chaines de supermarchés Makro et Metro. Elles portent le numéro de lot B01511 et ont pour date de péremption le 21 décembre 2022.

Pour toute information complémentaire, les clients peuvent contacter Traicar BV au numéro de téléphone suivant: 03/290.41.02.