Suite à l’agression d’un arbitre emmené aux urgences lors d’un match de jeunes, l’AWBB appelle au calme et au respect

«L’AWBB condamne la violence envers le corps arbitral et la violence tout court.

Ce samedi 23/10, un arbitre a été violemment agressé lors d’un match de championnat en U18 provinciaux.

Nous tenons à rappeler que les arbitres sont INDISPENSABLES pour la pratique du sport et que sans eux il n’y aurait aucun match possible. Les joueurs ratent des paniers faciles, les coaches font des erreurs et les arbitres également, mais EN AUCUN CAS l’intégrité physique de ces derniers ne doit être visée!

L’AWBB souhaite un prompt rétablissement à Monsieur l’arbitre touché hier. Les premières nouvelles reçues ce dimanche sont positives. Nous lui souhaitons courage à lui et à sa famille et sommes à ses côtés.

Par cette occasion, nous rappelons la récente action de sensibilisation menée avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles: #Arbitre1erSupporterDuMatch. Nous rappelons également que sans arbitre, il n’y a pas de match #ArbitreAuCoeurDuSport. Une adresse: Arbitrage@awbb.be!»