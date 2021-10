Best Of foot local: un président en colère, quatre exclusions, un vol-au-vent épargné et une alarme dérangeante

Des buts à la pelle, des actions cocasses et le meilleur du foot local: chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

1 Le président de Montignies vire dix joueurs

Suite au départ de l’entraineur-adjoint Nabyl Baiz, le noyau de Montignies a demandé une réunion avec le président du club, Alberto Mola. Mécontents du résultat de celle-ci, certains joueurs ont refusé d’aller s’entraîner. Mal leur en a pris, une dizaine de joueurs ont tout simplement été désaffiliés du club. Malgré tout cela, les joueurs restant ont tout de même su accrocher un match nul 1-1 contre Biévène.

2 Une remontada pour Temploux

En P4B, Temploux a réussi l’exploit de revenir au score après avoir été mené 6-2. Une remontada de qualité. En outre, la rencontre a été marquée par une rentrée des joueurs visiteurs dans les vestiaires pour protester contre l’arbitre occasionnel. Benjamin Mazy, T1 de Temploux, a ensuite pris le sifflet en bouche.

3 Sale journée pour Maxence Hérode

En P3C, le joueur de Wavre Limal B a vécu une journée cauchemardesque n’en inscrivant pas moins de deux auto buts. Problème, son équipe a été battue 2-0. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas...

4 Une alarme plutôt dérangeante

En D2 ACFF, le match opposant Tubize à Solières a été perturbé par une alarme incendie. Le feu n’était ni sur le terrain, ni dans les tribunes. Une porte avait été malheureusement ouverte, déclenchant le mécanisme. Pour l’anecdote, le bruit a duré durant plus de vingt minutes, perturbant la première mi-temps.

5 Une véritable agression lors de Faimes B - Merdorp

En P4A, le capitaine de Merdorp, Medhi Taoufiq, s’est distingué de la plus mauvaise des manières. Fâché d’avoir commis un penalty, le joueur n’a pas eu meilleure idée d’envoyer un coup de pied directement en pleine tête du pauvre Simon Bernard. Assommé, le joueur Faimois a pu se relever et quitter le terrain avec un fameux mal de crâne, tandis que son bourreau se faisait justement exclure.

6 Un sextuplé à 43 ans

En P4C, Nicolas Valente a largement contribué au carton de Strée face au FC Tours. L’attaquant de 43 ans a inscrit pas moins de six des quinze goals de son équipe. Qui a dit que l’âge était une barrière à la performance?

7 Quatre exclusions dans la même rencontre

Lors du match Templeuve B – Wodecq A en P4A du Hainaut, pas moins de quatre joueurs ont dû rentrer au vestiaire prématurément. Pour l’anecdote, ce sont les visiteurs qui se sont imposés sur le score de 2-3 dans cette rencontre un peu folle où les espaces devaient être nombreux à la fin.

8 Un vol-au-vent et la tête

Invaincu en P2A, Luingne a pu compter sur un splendide but de son capitaine Anthony Mary pour glaner un nul décisif face à Isières permettant à l’équipe d’accrocher la première tranche. Le capitaine explique son but de manière humoristique. «C’est quitte ou double: soit je tue un poulet et on fait du vol-au-vent jeudi, soit la balle va dedans.»

9 La victoire malgré trois penaltys manqués

Bolland a réussi à arracher les trois points face à Stembert en P4G malgré pas moins de trois penaltys loupés! «Gagner 2-1 quand tu rates trois penalties, tu te dis que la chance est de ton côté», résume parfaitement le coach de Bolland, Antoine Wilkin.

10 L’arbitre prête ses chaussures à un attaquant

Anas Boussate, l’attaquant de Gouvy, s’est trompé de chaussures lors de la rencontre de D3B ACFF qui l’opposait à Marloye. Heureusement pour lui, l’arbitre-assistant de la rencontre Mr Leduc lui a prêté ses chaussures. Une belle histoire.