AS Eupen: les supporters en voiture à Dender mais avec deux cars à Charleroi

L’AS Eupen informe ses supporters avant les deux déplacements de cette semaine: en Coupe de Belgique mercredi à Dender et samedi en championnat, au Sporting de Charleroi.

Voici le communiqué du club eupenois.

Avec le match de la Croky Cup mercredi au FC Dender (20h00) et le match de championnat le samedi à Charleroi (16h15), l’AS Eupen disputera cette semaine deux matchs en déplacement. Lors des deux matches, les supporters de l’AS Eupen auront l’occasion de vivre les rencontres dans le bloc des visiteurs et de soutenir l’AS Eupen. Pour le match de coupe mercredi à Denderleeuw, le déplacement peut être effectué en voiture privée.

Pour le match à Charleroi, la règlementation combiné bus-ticket-CST reste d’application. Les clubs de supporters des Pandas et Crew Neau u 21 offrent la possibilité de faire le voyage dans leurs bus de supporters.

En voiture pour le match de Coupe

Pour le match de Coupe au FC Dender, les supporters de l’AS Eupen sont admis au Stade de Denderleeuw et le billet combiné bus-stade n’est pas obligatoire. Cela signifie que les supporters de l’AS Eupen peuvent faire le déplacement avec leur propre voiture. Le match sera organisé avec le Covid Safe Ticket CST. À l’entrée du stade, le Covid Safe Ticket, la carte d’identité et le ticket pour le match seront contrôlés.

L’entrée au stade coûte 10€, les moins de 12 ans sont admis gratuitement. Les tickets peuvent être achetés au guichet du soir.

En car à Charleroi

Le match de l’AS Eupen, samedi prochain 30 octobre à 16h15 à Charleroi, sera organisé selon la réglementation du ticket combiné Bus-Stade-Covid Safe CST. Les clubs de supporters des Pandas et de Crew Neau 21 organisent deux bus de supporters et offrent la participation au déplacement aussi aux non-membres après inscription préalable.

Les membres des clubs de supporters peuvent commander des tickets par l’intermédiaire de leur club, tandis que les spectateurs qui ne sont pas affiliés à un club de supporters peuvent acheter leur ticket au conteneur de la billetterie le vendredi 29 octobre de 16h00 à 19h00. L’entrée au stade de Charleroi coûte 20€ pour les adultes et 10€ pour les moins de 16 ans.

Pour l’inscription au voyage en bus veuillez contacter:

Bus des Panda: Michael Graeven +32 477 77 62 75

Bus de Crew Neau 21 Bus: Leroy Nüchtern crewneau21@gmail.com

Attention: Le Covid Safe Ticket et une copie de la carte d’identité (recto et verso) sont nécessaires pour l’inscription. En raison du règlement Covid en vigueur, les supporters doivent également être munis d’un masque buccal. Le code QR du Covid Safe Ticket et la carte d’identité seront contrôlés lors de la montée dans le bus et à l’arrivée au stade.