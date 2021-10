Billie Jean King Cup: Mertens, Minnen, Bonaventure et Flipkens pour emmener la Belgique, pas Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck ne disputera pas la phase finale de la Billie Jean King Cup (l’ex-Fed Cup de tennis) début novembre à Prague.

Elise Mertens (WTA 20), Greet Minnen (WTA 69), Ysaline Bonaventure (WTA 143) et Kirsten Flipkens (WTA 154) défendront les couleurs belges face à la Biélorussie le 1er novembre et l’Australie le 2 novembre dans le groupe B.

La Belgique s’envole mercredi vers la capitale de la République Tchèque. Huit joueuses étaient candidates pour figurer dans la sélection. Alison Van Uytvanck, 61e joueuse du monde, a ainsi décliné sa participation. «Nous avons une équipe forte et très solide, avec beaucoup de possibilités, pour participer de manière ambitieuse aux finales de la Billie Jean King Cup à Prague», a justifé le capitaine de l’équipe belge, Johan Van Herck. «Elise Mertens fait une très bonne saison, en simple et en double. Greet Minnen a beaucoup de qualités tant en simple qu’en double. Kirsten est revenue après une longue blessure mais est et reste une joueuse avec des qualités et une expérience incroyables qui s’intègre parfaitement dans cette équipe. Enfin, il y a Ysaline Bonaventure; elle a montré qu’en Billie Jean King Cup, elle pouvait rivaliser avec les meilleures joueuses mondiales».

«Après concertation avec Alison van Uytvanck et son entourage, elle va rester active sur le circuit WTA. Maryna Zanevska (WTA 103) revient de blessure. Yanina (Wickmayer, WTA 323) travaille dur pour revenir après la naissance de son premier enfant et Kim (Clijsters, WTA 1103) jouera la Team Cup aux Etats-Unis pour retrouver le rythme des matches en vue de la saison prochaine. Nous restons en contact avec chacune d’entre elles en vue de la Billie Jean King Cup de l’année prochaine», a ajouté encore Johan Van Herck dans le communiqué transmis lundi par la fédération belge de tennis.

La phase finale de cette Billie Jean King Cup, ex-Fed Cup, se tient enfin du 1er au 6 novembre à Prague après deux reports.

La France, tenante du titre depuis 2019, devait défendre son titre en avril 2020 à Budapest mais l’épreuve avait en effet été reportée deux fois en raison de l’épidémie de Covid-19. La compétition se jouera sur dur en indoor.

Sur le modèle de la Coupe Davis, l’équivalent masculin dont la nouvelle formule a été inaugurée en novembre 2019 à Madrid, la Billie Jean King Cup se concentre sur une semaine.

Les douze meilleures nations mondiales du tennis féminin sont divisées en quatre groupes de trois, le vainqueur de chaque groupe passe en demi-finales, dont les deux gagnants s’affrontent en finale.

Chaque rencontre se dispute selon un format réduit, en deux simples et un double au lieu de quatre simples et un double auparavant.