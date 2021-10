L’e-commerce, des produits vegan et le Standard sont au menu de notre sélection abonnés du jour. EdA, Belga, Photo News & Daylight Pictures

Les contrefaçons dans l’e-commerce, le nouveau film de Stephan Streker, du «fromage» sans lait et des sacs à main en feuilles d’ananas: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 25 octobre.

1. Contrefaçons: l’e-commerce, le principal canal

Plus de la moitié des produits contrefaits saisis aux frontières de l’UE proviennent du commerce en ligne, selon une étude européenne.

2. Stephan Streker interroge le public avec son nouveau film

Lors de la dernière soirée du Festival du cinéma belge, Stephan Streker a ébranlé les certitudes des spectateurs de son dernier film, «L’Ennemi». Une fiction partie du réel.

3. Interpellé et braqué plusieurs fois par la police… à la place d’un autre

Depuis quatre ans, la vie de Reda Samir Sorouri est devenue un enfer. À chaque voyage à l’étranger, à chaque contrôle de police, l’homme se fait arrêter et régulièrement embarquer manu militari, accusé de faits, entre autres, de grand banditisme!

4. Elle vend du «vromage» sans lait et du chorizo... sans viande

Vegan et gourmand, c’est compatible. La preuve avec Inès qui propose fromages et charcuteries, sans lait et sans viande, mais avec du goût.

5. Pour le Standard, c’est une semaine capitale

Incapables de gagner depuis un mois et demi, les Rouches vont jouer très gros à Mouscron, en Coupe, puis contre Courtrai.

6. Conseil communal de Dinant ce lundi: «Ça risque d’être du sport»

Le conseil communal de Dinant aura bien lieu ce lundi soir, en présentiel, à l’hôtel de Ville. En attendant, ce week-end, en coulisses, les rencontres entre les différents chefs de file se sont succédé, en vue de (re)former une majorité.

7. Le Covid a fait revenir les Luxembourgeois vers les commerces de proximité

Le regain commercial est vérifié dans le centre des villes d’Arlon, Virton, Bastogne et Marche notamment.

8. De jolis sacs de nanas en feuilles d’ananas

Pour confectionner joliment ses sacs, la Biévroise Soho Francotte utilise du «Pinatex», une alternative au cuir à partir de fibres de feuilles d’ananas. Rafraîchissant.

9. Marathon de Rotterdam: Abdi, «heureux de marquer l’histoire»

Le Gantois a remporté le 1er marathon de sa carrière, ce dimanche, à Rotterdam. en signant le record d’Europe.

10. Tournoi d’Anvers: «On veut attirer un Top 10 en 2022»

Kristoff Puelinckx et Dick Norman, organisateur et directeur du tournoi d’Anvers, se félicitaient d’une bien belle édition 2021.

