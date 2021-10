6 jeux vidéo qui racontent des histoires humaines bouleversantes

Le jeu vidéo est souvent vecteur de grandes émotions, comme nous le rappelle cette sélection signée par Aelya et Quantic du blog Couple of Pixels.

Comme un film, une série ou un livre, un jeu vidéo est susceptible de délivrer des émotions au fil de son récit. Il faut oser dépasser le cadre du stéréotype et s’aventurer dans des titres qui embrassent avec pudeur ou pugnacité des thématiques profondément humaines. Exemple: dans That Dragon, Cancer, le développeur évoque frontalement la maladie de son fils.

«Pendant longtemps et pour beaucoup, jeu vidéo rimait avec violence ou enfantillage», analysent Aelya et Quantic, le couple du blog Couple of Pixels. «Cependant, cette vision s’avère très réductrice, surtout depuis quelques années où de nombreux jeux ont démontré leur capacité à nous faire ressentir de puissantes émotions.»

Aelya est Française. Quantic est Belge. Ils se sont rencontrés virtuellement sur le jeu en ligne City of Heroes. Depuis leur rencontre IRL (in real life, dans la vie réelle), ils ne se quittent plus et animent en duo le bloget la chaîne Twitch Couple of Pixels. Le couple marié nous livre ci-dessous son top des 6 jeux qui racontent des histoires bouleversantes.

1. The Last of Us

Disponible sur: PlayStation 3, 4 et 5

«The Last of Us est un jeu de zombies, c’est vrai», commente Couple of Pixels. «Mais dès le début, il parvient à nous faire ressentir l’émotion atroce d’un père qui perd son enfant: on en ressort en larmes. Par la suite, la relation entre Joël, le vétéran bougon, et Ellie, l’adolescente insolente, ne peut dès lors que nous interpeller et nous émouvoir. Ensemble, ils vont vivre un road trip qui changera leur vie mais aussi la nôtre.»

«À noter que le second épisode de la série The Last of Us change totalement son approche narrative et réussit pourtant encore à nous tirer des larmes. Un chef-d’œuvre vidéoludique.»

2. Life is Strange

Disponible sur: Playstation 3 et 4, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S/X, Windows, macOS, Linux

«Ce jeu d’origine française, d’apparence assez classique avec son aventure narrative, parvient à transposer avec brio les questionnements de l’adolescence et traite du deuil impossible, de l’amitié ou encore de l’amour avec une justesse remarquable, le tout sur fond d’enquête avec un brin de surnaturel. Ne nous y trompons pas, ce jeu vous marquera.»

3. This War of Mine

Disponible sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Windows, macOS, Linux

«Sur la base d’un jeu de gestion, nous incarnons des survivants dans une ville en proie à la guerre. Réfugiés dans les ruines, nous essayons de survivre comme c’est possible face à la famine, au froid ou à la maladie. Mais plus encore qu’un jeu de survie, ce sont les choix glaçants auxquels nous serons confrontés qui nous forceront à réfléchir sur notre propre comportement. Aider ou survivre, un choix cornélien.»

4. Hellblade: Senua’s Sacrifice

Disponible sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Windows

«Sur la base d’un jeu d’action/exploration, Hellblade nous fait littéralement découvrir la folie. Petit à petit, nous sommes confrontés à nos démons et la folie prend peu à peu possession de notre personnage. Plus encore que les émotions que ce jeu procure, c’est bien son incroyable représentation des maladies mentales qui en font une référence absolue. Le tout sur fond de mythologie nordique.»

5. Heavy Rain

Disponible sur: PlayStation 3, 4 et 5, Windows

«Le studio français Quantic Dream a dévoué toute son existence à transformer le jeu vidéo en une expérience narrative totale. Mais c’est déjà un titre assez ancien qui a attiré notre attention. Mélange d’enquête et de jeu d‘exploration, il réussit à nous plonger dans son histoire dramatique d’enfant disparu et de désespoir parental, le tout camouflé habilement sous la forme d’une enquête.»

6. À Plague Tale: Innocence

Disponible sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Windows

«Se déroulant en France à l’époque des épidémies de peste, A plague Tale nous fait découvrir la vie d’Amicia et Hugo, une fratrie issue de la noblesse qu’une terrible malédiction frappe. Sous ses apparences de jeu d’exploration/aventure, c’est bien sa narration qui nous accroche à notre manette tandis que les aventures de ces jeunes enfants abandonnés en pleine épidémie nous marquera à jamais.»