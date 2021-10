Rochefort réalise la bonne opération

Les Carriers ont dominé le second acte avant de se faire piéger lors d’arrêts de jeu décisifs! Rochefort repasse 2e et jouera la tranche.

Sprimont 1 – Rochefort 3

Arbitre : Chaspierre

Carte jaune: Wauthy (banc).

Buts : Remy (0-1, 3e), Burton (1-1, 73e), Lambert (1-2, 90e+1), Walbrecq (1-3, 90e+2).

SPRIMONT : Biersard , Lambrecht, R. Bernard, Laloux, Lahaque, Saccio (46e Bruylandts), Yema Shongo (66e Burton), Otte, Gorry, Keysers (79e Moukoko), Seck.

ROCHEFORT : Jaa, Monmart, Rentmeister, G. Bernard (78e Bertrand), Leleu, Étienne, Remy, Senga, Walbrecq, Lambert, Ouedraogo (78e Thomas).

Ce sommet entre deux candidats aux lauriers a tenu ses promesses. Avec une première période et un but rapide, sur une magnifique frappe à distance, dompté par les visiteurs. Qui menaient logiquement à la pause malgré un essai de Keysers sur l’équerre de Jaa.

Par contre, dès le retour des vestiaires, la donne s’inversait et Sprimont faisait reculer ses invités de 10-15 mètres. Un but annulé (hors-jeu), une frappe de Seck, une égalisation de la tête de Burton et un sauvetage de Monmart sur une tentative d’Otte (89e) laissaient croire à une potentielle victoire des visités privés en dernière minute de Damblon (malade). Pourtant, tout l’inverse se produisait lors des arrêts de jeu : une tête de Lambert et une frappe de Walbrecq refroidissaient tout le cercle liégeois! « Le foot est parfois beau, mais dans ce cas, il est cruel, commentait Hervé Houlmont, le coach sprimontois. On a perdu une bataille, pas la guerre. Avec l’état d’esprit affiché ce samedi, on sera capable de recoller aux équipes situées devant nous. Lors de la première période, l’avantage de nos adversaires était logique malgré le fait que l’on ait touché du bois. Mais, dès le 3e quart d’heure, on a senti qu’au niveau du jeu, on revenait dans le match.»

Deux changements ont apporté ce petit plus ensuite. «On a vu énormément de bon dans la manière et dans le contenu, avec l’apport de garçons comme Bruylandts et Burton. De petites absences ont causé notre défaite.»

Tout comme, un peu, la positive envie d’aller chercher trois points à tout prix? «Peut-être, mais on ne peut pas freiner une équipe qui avait dominé son sujet en 2e mi-temps.»

Du côté de Rochefort et de sa légion d’ex-Carriers, on reconnaissait sans détour qu’un partage aurait été plus logique. En attendant, Rochefort passe deuxième et jouera pour la tranche le week-end prochain.