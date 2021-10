Les Rouches voient jaune trop souvent

Tumultueuse. Voilà comment on pourrait résumer l’histoire d’amour entre le Standard et l’arbitrage, depuis le début de la saison.

Une histoire qui a connu deux nouveaux épisodes chauds lors des deux derniers matchs, avec ce but invalidé de Dragus après sept minutes de VAR face à OHL. Et avec ce penalty non sifflé sur Joao Klauss ce samedi face au Cercle. Le bras en avant de Leonardo Lopes ressemblait pourtant furieusement à la faute commise par Ameen Al-Dakhil en première période, qui a valu un avertissement au jeune défenseur liégeois.

S’il faut être de bon compte, et noter que le même Al-Dakhil aurait pu être exclu pour un deuxième avertissement à la 41e minute, il n’en faut pas plus pour faire fulminer les plus fervents supporters liégeois. Mais tant Luka Elsner que les joueurs ne se sont pas plaints de l’arbitrage après la rencontre. Conscients que les manquements étaient davantage dans leur chef que dans ceux de l’homme en noir.

Un homme en noir qui a beaucoup coloré les Rouches depuis le début de la saison : 40 cartons jaunes et 3 cartons rouges en douze matchs. Soit une moyenne de 3,5 cartons par match. Ce qui positionne le Standard à la dernière place – à égalité avec Courtrai, le prochain adversaire liégeois en Pro League – du classement du fair-play, qui cumule les avertissements et les exclusions.

Ce n’est pas vraiment une surprise lorsqu’on sait que le Standard est aussi et surtout l’équipe qui commet le plus de fautes depuis le début de la saison : 193. Soit une moyenne de près de 15 par match.

Ce samedi au Cercle, les Rouches ont été jaunis à sept reprises. Ils égalent leur record de la saison, qui avait eu lieu à Seraing. Au bout du compte, cela va forcément peser puisque quatre joueurs sont désormais menacés de suspension : Klauss, Siquet, Al-Dakhil et Amallah.

Comment expliquer que les Liégeois fassent un tel carton en matière d’avertissements? «Parce qu’on est agressifs, les mecs y vont à fond et ne lâchent rien», résumait Noë Dussenne après la rencontre. Une autre partie de l’explication réside dans des protestations qui ne sont pas nécessaires (comme celle de Dragus ce samedi après-midi), des erreurs ou des retards dans le duel. Tant de défauts qu’il va falloir gommer pour éviter de multiplier les suspensions.