«Des incidents plus qu’inquiétants»

La tension monte d’un cran en tribune depuis le début de saison.

Cela commence à faire beaucoup! Les arbitres ont encore eu du pain sur la planche ce week-end. Si tout s’est bien passé sur les terrains de Pro League sans de gros incidents sportifs, c’est une fois de plus en tribunes que cela s’est compliqué avec de nouveaux débordements de la part des supporters. Les arbitres Wesli De Cremer, pour Seraing-Charleroi, et Bram Van Driessche, lors d’Eupen-Union, ont chacun dû arrêter leur rencontre pendant plusieurs minutes, histoire de retrouver le calme dans les stades.

Petit tour d’horizon sur les événements malencontreux du week-end.

1. SeraingVendredi soir, la rencontre entre Seraing et Charleroi a été arrêtée pendant un quart d’heure en raison de jets de projectiles sur le terrain, vers le banc carolo et le quatrième arbitre. Des insultes envers le camp adverse ont également été proférées. Le club, sur son site Internet, a regretté ces agissements. «Des dérapages sont survenus et nous les regrettons amèrement. Ils émanent, comme souvent, d’une minorité. Ce n’est pas le Seraing qu’on veut voir. La direction du club présente ses plus sincères excuses aux personnes qui ont été touchées par ces projectiles et ces insultes intolérables, qu’on ne peut banaliser. Nous ne manquerons pas, en concertation avec les forces de l’ordre et les responsables de la sécurité, de faire le nécessaire pour que la lumière soit faite sur ces agissements regrettables. Nous allons également renforcer le dialogue avec nos clubs de supporters afin d’améliorer l’organisation des rencontres et de limiter au maximum les risques de débordements.»

2. Eupen«Je ne m’attendais pas à ce que le public d’Eupen, que j’ai toujours trouvé extraordinaire, crée un événement comme celui-là. Cela devient très triste, le football est un sport et ça doit rester fair-play.»

La réaction de Felice Mazzù concernant l’interruption de la partie suite aux jets de projectiles envers Anthony Moris en disait long sur la situation actuelle qui règne dans les stades européens et belges.

Jean-Michel De Waele, sociologue du sport à l’ULB, est revenu sur les incidents survenus vendredi et samedi soir.

«Ce sont des incidents plus qu’inquiétants, lâche-t-il d’emblée à propos de ce qui se passe dans les stades pour l’instant. Je ne suis pas vraiment surpris par tout ce qui éclate dans les stades actuellement. Je dis souvent que ce qui se passe dans les tribunes est le reflet de ce qui se déroule dans la société. On y retrouve donc cette exaspération, cet énervement et cette montée de colère que nous ressentons clairement dans notre quotidien. Ce qui est surprenant, dans ces cas-ci en Pro League, c’est que cela se passe même dans des clubs comme Seraing ou Eupen, qui sont pourtant considérés comme des clubs calmes, familiaux… La vraie violence commence déjà dans les matchs de jeunes et chez les amateurs.»

Mais tout cela est dû à quoi en fin de compte? Jean-Michel De Waele va plus loin dans son intervention. «Peut-être que nous avons laissé le couvercle sur la marmite durant le confinement. Les gens sont encore angoissés par ce qu’il s’est passé avec la pandémie et tout est encore flou concernant notre avenir. Toutes les élites, du monde politique ou autre, sont remises en cause. Au-delà de ça, il ne faut pas oublier que le stade est l’endroit où les gens peuvent souffler et se lâcher après une semaine de boulot. On relâche la pression et on peut se laisser emporter par ses émotions.»

Le sociologue parle aussi d’un rôle global que toutes les personnes à responsabilité doivent avoir. «Dirigeants, entraîneurs, médias et autres doivent avoir un rôle à jouer pour contrer cela. Qu’en est-il des sanctions? Ce serait trop facile de directement penser à la répression. Il faut d’abord faire preuve de pédagogie, tenter de responsabiliser certains acteurs dont les dirigeants des clubs ou la presse. On a trop tendance à décrire des grands matchs comme des sortes de combat par exemple. Si cela ne s’améliore pas malgré ce travail de pédagogie, il faudrait mettre en place des sanctions adéquates et durables. Mais ce n’est pas mon rôle de les décider…»