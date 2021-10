Farid répond à votre question météo: quand fêter Halloween dans de bonnes conditions?

La question du jour à Farid est celle de Céline, de La Louvière. «Salut Farid, pourrais-je fêter Halloween dans de bonnes conditions ce samedi du côté de Cambron Casteau ou est-il préférable de remettre ça à la semaine de la Toussaint?»

J’opterais davantage pour ce samedi car même si le temps sera parfois changeant avec quelques averses, nous serons en flux de sud et profiterons de conditions encore douces avec des accalmies. En effet, la semaine de Toussaint s’annonce nettement plus automnale avec du vent, des températures sous les 10°C en plaine et de la pluie voire des giboulées! Mon conseil, profiter encore de la douceur et des 13 à 15°C.

Quel temps ce lundi?

Lundi, On retrouvera donc ce front froid bloqué sur le centre du pays avec quelques averses en début de matinée sur le Hainaut, les Brabants et la capitale. Ces petites périodes de pluie se décaleront fin de matinée vers Namur et l’est des Brabants puis Liège mais il n’en restera plus grand chose. Temps plus sec sur l’extrême sud-est. Au littoral, une traîne prendra le relais avec des éclaircies mais aussi des cumulus pouvant éclater en une ondée. Le vent soufflera de secteur sud-ouest entre 30 et 45 km/h. Encore du soleil sur la Gaume et près du Luxembourg.

En cours d’après-midi, l’approche d’une poche d’air froid en mer donnera davantage d’averses sur les Flandres voire un coup de tonnerre. Encore un peu de soleil sur l’extrême sud-est puis des nuages sans averses et entre les deux, l’une ou l’autre ondée mais très localisée mais un temps bien gris. En fin d’après-midi, les pluies deviendront plus fréquentes sur le centre du pays. Températures maximales de 9°C sur les sommets à 13°C en plaine et le vent soufflera de sud-ouest jusque 40 km/h voire 50 à la mer. En soirée, encore quelques ondées le long de la frontière française et sur les Flandres.