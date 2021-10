Au moins dix daims mordus à mort par un loup à Hengelhoef

Dix à quinze daims se trouvant sur le domaine du parc de loisirs Hengelhoef à Houthalen-Helchteren (province de Limbourg) ont été victimes d’une attaque, probablement de loups, dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé dimanche le bourgmestre de Houthalen-Helchteren, Alain Yzermans (Vooruit).

Les animaux se trouvaient dans une zone clôturée d’une superficie de trois hectares.

L’animal aurait rampé sous la clôture. «La ‘Wolf fencing team Belgium’ a adapté le grillage du pré des cerfs de Hengelhoef dimanche après une attaque de loup. Plus de dix daims ont été mordus à mort. Les 35 autres daims encore présents ont été rassemblés dans un pré clôturé dans lequel les loups ne savent pas pénétrer. Nous remercions l’équipe du réseau et le service technique de notre commune pour cette intervention. Il faut davantage de prévention et une approche ferme», a déclaré M. Yzermans.