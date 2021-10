Bashir Abdi, «heureux de marquer l’histoire» grâce à son triomphe au marathon de Rotterdam

Le Gantois a remporté le 1er marathon de sa carrière, ce dimanche, à Rotterdam. en signant le record d’Europe.

Record d’Europe. Record de Belgique. Record du parcours et victoire de prestige. Bashir Abdi n’a pas fait les choses à moitié, ce dimanche, dans les rues ensoleillées de Rotterdam où s’il est imposé en pulvérisant de 40 secondes le record continental du Turc (d’origine kenyane) Özbilen pour le porter à 2h03.36. «Et ce record, je pense bien que je vais le conserver encore quelque temps», sourit le vainqueur du jour, attablé avec le Kenyan Marius Kipserem (2e, 2h04.04) et l’Éthiopien Dawit Wolde (3e, 2h04.27), lors de la conférence de presse.

«Les encouragements ont failli me rendre sourd»

Il y a huit ans de cela, ce chrono de 2h03.36 aurait constitué un nouveau record du monde. Ni plus ni moins! Mais la révolution des plaques en carbone glissées dans les chaussures est passée par là et on est définitivement entré dans une nouvelle ère depuis quelques années. Et c’est chaussé des fameuses ZoomX Vaporfly Next % 2 que le Gantois de 32 ans a conquis sa première victoire en marathon, trois ans et demi après ses débuts à… Rotterdam (2h10.46). «J’avais chuté dès les premiers mètres et c’était une première expérience un peu malheureuse. Cette fois, je peux vous dire que j’en ai profité pleinement! C’est vraiment la ville du marathon, l’atmosphère régnant ici est incroyable. Tous ces gens qui crient, qui veulent vous toucher même parfois, c’est vraiment magique. Par endroits, ces encouragements ont failli me rendre sourd», lance Bashir Abdi, qui a fait jouer sa science de la course lorsqu’un trio d’athlètes a pris le commandement après 25 kilomètres. «Les temps de passage étaient déjà très rapides (NDLR : 1h01.59 au semi), je me suis dit : “wow!” Puis mes concurrents ont accéléré de manière vraiment brutale, cela m’a un peu surpris, j’ai dû laisser un écart important mais je savais aussi que ce n’était pas le moment de faire des folies. Je me suis donc attaché à garder mon rythme et à revenir progressivement, ce que j’ai réussi.»

Accélération décisive au 36e kilomètre

Parti seul en tête, Marius Kipserem n’en a pas cru ses yeux lorsqu’il a vu Bashir Abdi se rapprocher et il a fini par lever un peu le pied en vue d’un sprint éventuel. Mais au 36e kilomètre, c’est le Belge qui portait une accélération décisive et n’allait plus être rejoint. «J’étais venu pour gagner et, si possible, pour battre ce record d’Europe que j’avais en moi, donc j’ai décidé de partir seul, reprend-il. On m’avait communiqué après 30 kilomètres de course que j’étais sur les bases du record d’Europe mais je ne m’attendais vraiment pas à établir un chrono nettement inférieur aux 2h04. Je suis très surpris. Ceci dit, mon entraîneur est témoin de la qualité de mes dernières séances d’entraînements. J’ai très bien récupéré des Jeux, ma condition était toujours très bonne. Je me savais capable de faire quelque chose de bien dans ce marathon quasiment à domicile.»

C’est d’ailleurs pour cette raison que l’intéressé n’avait pas hésité à clamer son ambition de battre le record d’Europe. «Cela facilite aussi les choses d’un point de vue pratique, pour choisir les bons lièvres par exemple, dit-il. C’était mon sixième marathon et, pour la première fois, j’ai vraiment exprimé un objectif bien précis. Si je n’y avais pas cru, je n’aurais jamais dit que j’étais capable d’aller chercher ce record. Je suis vraiment très heureux de ce que j’ai accompli, de marquer l’histoire, et cela me motive pour la suite. Ma saison est entièrement réussie.»

Et comment! Médaillé de bronze à Sapporo lors des Jeux olympiques, onze semaines plus tôt, Bashir Abdi n’est pas redescendu de son nuage. «Cette troisième place aux JO reste mon accomplissement le plus spécial», glisse-t-il. «Cette médaille, on ne pourra jamais me l’enlever alors que mon chrono, lui, peut être battu.»