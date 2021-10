Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce dimanche 24 octobre.

1. Belgique

Un kern convoqué lundi pour évoquer la situation sanitaire

Le Premier ministre Alexander de Croo (Open Vld) convoque un comité ministériel restreint («kern») lundi afin de se pencher sur la situation sanitaire du pays. + LIRE ICI

Une commune flamande voulant un recours élargi au CST doit se concerter avec le gouverneur

Les communes de Flandre peuvent imposer un usage élargi du covid safe ticket à certains secteurs sur leur territoire, mais elles doivent au préalable se concerter avec le gouverneur pour motiver la décision de manière adéquate. + LIRE ICI

2. Monde

Le marathon de Wuhan reporté pour cause de Covid, à près de 100 jours des JO

Le marathon de Wuhan, qui devait se tenir dimanche, a été reporté au pied levé alors que l’inquiétude grandit d’une résurgence du coronavirus en Chine à l’approche des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin. + LIRE ICI

Seul un test rapide sera exigé des voyageurs vaccinés contre le Covid entrant en Angleterre

Depuis ce dimanche, quiconque est entièrement vacciné contre le coronavirus et n’entre pas en provenance d’un pays figurant sur la liste rouge de Londres, n’aura plus qu’à passer un test rapide après son arrivée. Jusqu’à présent, un test PCR via laboratoire était requis. + LIRE ICI