Eruption d’un volcan aux Canaries: un nouveau cratère apparaît et provoque une nouvelle coulée de lave

Un nouveau cratère s’est formé dans le volcan de l’île de La Palma, rapporte l’Institut volcanologique des îles Canaries. La lave coule sur l’île depuis le flanc sud-est du volcan actif, les conséquences et dommages possibles doivent encore être analysés.

Par mesure de précaution, un nombre indéterminé de personnes a été évacué, rapportent les médias espagnols.

Samedi, une partie du cône principal du volcan s’est effondrée. Ces derniers jours, les coulées de lave sont devenues plus lentes et plus visqueuses. Le panache de gaz et de cendres a atteint une hauteur de 2.800 mètres. La lave couvre désormais près de 900 hectares de terres et a détruit plus de 2.100 bâtiments, selon les données de Copernicus, le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne.

Le volcan du parc naturel de Cumbre Vieja est entré en éruption le 19 septembre, après un sommeil de 50 ans. La coulée de lave incandescente et les pluies de cendres ont depuis causé d’importants dégâts aux bâtiments, aux infrastructures et aux plantations de bananes. Des milliers de personnes ont dû quitter leur domicile par mesure de précaution. Jusqu’à présent, personne n’a été grièvement blessé.