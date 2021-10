DIRECT | Sergio Gomèz ouvre le score sur penalty juste avant la pause, Anderlecht mène face au Beerschot (1-0)

Après quatre partages d’affilée, Anderlecht ne peut pas louper le coche face aux Anversois.

Anderlecht accueille le Beerschot ce dimanche. Les Mauves comptent bien mettre fin à leur série de 4 matchs nuls d’affilée. Le Beerschot est dernier du championnat avec 2 points. Les Anversois n’ont toujours pas remporté le moindre match cette saison. Anderlecht se doit donc de renouer avec la victoire face à un adversaire abordable.

Pour cette rencontre, Vincent Kompany peut compter sur l’ensemble de son noyau à l’exception des blessés de longue date, Delcroix et Lissens. Raman et Ait El Hadj intègrent l’équipe au détriment de Zirkzee et Refaelov. Javier Torrente, le nouveau coach des Rats, doit quant à lui composer avec une équipe décimée. Sanusi, Frans, Lemos et Suzuki sont blessés. De Smet est également suspendu.

Anderlecht effectue des premiers mouvements intéressants dès le début du match. À la 2e minute de jeu, Sergio Gomèz est lancé en profondeur. L’Espagnol sert un ballon parfait pour Raman, seul face au but. L’attaquant loupe pourtant totalement sa frappe qui n’est même pas cadrée. Heureusement pour lui, Gomèz a été signalé en position de hors-jeu.

Le Beerschot joue très bas en ce début de match. Anderlecht se montre entreprenant. À la 20e minute, Kouamé reçoit un bon ballon en profondeur d’Ait El Hadj. L’Ivoirien tente sa chance dans un angle réduit d’un extérieur du pied. Vanhamel est attentif et dévie le ballon du genou. 13 minutes plus tard, le gardien anversois réalise un bel arrêt de nouveau face à Kouamé. Si les Mauves contrôlent le match, ils ont des difficultés à percer le bloc anversois et ne concrétisent pas leurs quelques occasions.

Juste avant la pause, Ravic déséquilibre Ait El Hadj dans le rectangle. Face à Vanhamel, Sergio Gomèz ne tremble pas et prend le gardien à contre-pied (1-0, 45e). Anderlecht mène à la pause. L’avance des Mauves est méritée, le Beerschot n’ayant pratiquement rien montré offensivement

LES COMPOS:

Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Harwood-Bellis, Hoedt, Gomez, Cullen, Olsson, Verschaeren, Raman, Ait El Hadj, Kouamé

Beerschot: Vanhamel, Halaimia, Radic, Bourdin, Van den Bergh, Pietermaat, Caicedo, Coulibaly, Vaca, Krekovic, Shankland

Onze elf starters tegen RSC Anderlecht. ?



Ramiro Vaca krijgt zijn eerste basisplaats. 💜#WeAre13 #ANDBEE pic.twitter.com/FvjeVcuYh0 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) October 24, 2021

LE DIRECT :