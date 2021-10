European Open: en surclassement, les Français Nicolas Mahut et Fabrice Martin remportent le double

Nicolas Mahut (ATP 5) et Fabrice Martin (ATP 34) ont remporté dimanche le double lors de la 6e édition de l’European Open, le tournoi ATP 250 d’Anvers, joué sur dur et doté de 508.600 euros. Les Français se sont imposés 6-0, 6-1 devant les Néerlandais Wesley Koolhof (ATP 18) et Jean-Julien Rojer (ATP 37) après 53 minutes de jeu à peine.

C’est le premier titre ensemble pour Mahut et Martin.

Il ne fallait pas arriver en retard à la Lotto Arena pour voir le premier set de cette finale, emballé en 23 petites minutes sur le score net et sans appel de 6-0. Plus précise tant au retour qu’au filet, la paire bleu-blanc-rouge a bénéficié d’une faute de pied de Rojer sur la balle de set.

Encouragés par un public sûrement désireux d’assister à un match plus équilibré, les Néerlandais n’ont pas inversé la tendance dans le second acte. Il aura fallu attendre le 10e jeu du match pour voir la paire «oranje» débloquer son compteur (3-1), sous les vivats des spectateurs. Mais Mahut et Martin ont repris leur marche en avant et ont remporté les trois jeux suivants pour s’adjuger le titre.

Mahut, 39 ans, et Martin, 35 ans, succèdent au palmarès aux Australiens John Peers et Michael Venus, vainqueurs en 2020. Cador de la discipline, ancien N.1 mondial et quintuple vainqueur en Grand Chelem, dont Roland-Garros 2021, Mahut accroche un 34e titre ATP à son palmarès. Il est déjà qualifié pour le Masters de fin de saison avec Pierre-Hugues Herbert, son partenaire habituel. Quant à Martin, c’est son 7e titre sur le circuit.

C’est la deuxième fois que Nicolas Mahut inscrit son nom au palmarès à Anvers. Le natif d’Angers s’était imposé en 2018 aux côtés de son compatriote Edouard-Roger Vasselin.

Samedi, les Néerlandais ont battu en deux sets (6-4, 6-2) Xavier Malisse et son poulain Lloyd Harris. Sorti de sa retraite huit ans après avoir rangé ses raquettes à l’issue du Challenger de Mons, «X-Man» aura animé la semaine anversoise.